上海研發人源細胞疫苗突破 科學家自打第一針

自新冠肺炎疫情發生以來，中國的科研攻關組專門設立疫苗研發專班，沿著五條技術路線穩步推進疫苗攻關工作。在這五條技術路線之外，上海科學家獨闢蹊徑，嘗試探索安全性更高的人源細胞載體疫苗，並為自己注射第一針。

目前相關動物試驗已經進入到後期階段，如果初步數據顯示效果良好，這種令人期待的疫苗將很快推至臨床試驗。

第一財經報導，上海公共衛生臨床中心的徐建青研究員2月26日給自己注射了一針新冠核酸疫苗，大約兩周後，他還將接受第二針疫苗的注射。徐建青表示，第二針疫苗有點特別，這是全球首個以人源細胞為載體的疫苗。

據報導，人源細胞疫苗如果研製成功，將成為全球首創，這是中國技術的一次重大創新。