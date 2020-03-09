東北爆A型肝炎 陸：還處於「散發」 未集中爆發

新型冠狀病毒肺炎疫情還未終結，網路近日流傳一間企業發出的通知，稱東北一帶的遼寧大連和丹東因民眾食用海產品，導致A型肝炎（大陸稱甲肝）疫情爆發。引發大陸民眾高度關注。

但是，大連市疾控中心工作人員回應稱，大連確實有出現甲型肝炎病例，目前還在「散發」狀態，沒有到集中爆發，「如果有集中爆發的情況，疾控中心肯定會預警。」

據新浪微博和大陸媒體，3月7日晚，一份蓋了「九州通（錦州）醫藥有限公司」公章的《通知》在微博流傳，該《通知》稱，「近期，大連和丹東地區因食用海產品而引起A肝流行病爆發。因此，目前我們在預防新型冠狀病毒的同時，也要預防A肝感染。請公司員工及家屬暫時不要食用海鮮產品，全面做好個人防護，望大家一定要高度重視。」，通知註明日期為3月6日。

該企業工作人員證實，確有這份通知。大連市疾控中心工作人員則表示，大連確實有出現A型肝炎病例，目前還在「散發」狀態，沒有到集中爆發，如果有集中爆發的情況，疾控中心肯定會預警。

大連疾控中心表示，A型肝炎本就屬於一種流行病，截至目前的數據顯示，病例數比2019年同期的比例大概高1.2%至1.4%。疾控中心又指，雖然企業和事業機構內部可以發指導性通知，但建議要以疾控中心的官方消息為準。

A型病毒性肝炎是由甲型肝炎病毒引起、以肝臟炎症病變為主的傳染病，主要通過糞口途徑傳播，臨床表現主要為疲乏、食慾減退、肝腫大、肝功能異常等，部份病例出現黃疸（皮膚及眼白發黃或發綠，一般會伴隨發癢、糞便蒼白及尿液顏色偏深）。

此前2月28日，大連疾控中心就曾發布「A肝進入高發季節」的提醒消息稱，A型肝炎不屬於新發傳染病，中國列為乙類傳染病，其傳染源、傳播途徑已經非常清楚，抗原性穩定，僅有一個血清型，且有疫苗可以有效預防，屬於急性自限性疾病，可防可控。