12歲童獲救後首句話：媽媽就在我旁邊

福建泉州欣佳酒店前天發生坍塌事故，昨天陸續有被困者獲救。其中一名12歲男童被救出後的第一句話是，「媽媽就在我旁邊」，其母後來也獲救。還有一位小伙被救出來，他哀怨地說：「在家躺1月，隔離半月，這下又要躺半月。」

綜合媒體報導，在事故發生16小時後，昨晨11時許，消防救援隊在廢墟中救出一名12歲男童，男童獲救時清醒，對消防員說的第一句話是，「媽媽就在我旁邊，在我的腳下面」，隨即被送往醫院救治。

據一名消防員稱，救援隊很早便發現男童和他母親的位置，早上給了他一瓶水，他先給了他媽媽。在救援過程中，男童又告訴消防員不用怕用力拉，他不怕痛。

下午4時許，男童的媽媽也獲救。

據報導，另一獲救者陳先生於前晚10時許被救出，他回憶事發的一刻稱，「就一瞬間，人突然騰空了」，酒店的燈隨之全滅了，周圍一片漆黑，感覺自己撞到了床上。

等待救援時，陳先生與原本住在他左右兩邊房間的被困者互相打氣，直到救援人員找到他們。他說，自己當時還有行動能力，往前摸索了兩三米，找到消防員扔下的繩子，借力慢慢爬出廢墟，其後被送往附近醫院治療。

報導稱，負責酒店日常防疫工作的值班醫生唐凡至今失聯，他的家屬心急如焚，他父親在醫院急診室門口詢問兒子的消息。他表示，兒子年僅22歲，才工作不久，調過去快一個月。事發當天上午，唐凡前往酒店值班，豈料再無音訊。