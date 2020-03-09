聽新聞
test
0:00 / 0:00
4.26萬醫護援鄂 女性占2/3
國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅在8日的中國國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，到現在為止，馳援武漢和湖北的醫療隊已達到4.26萬人，無一人感染；其中女性醫務人員有2.8萬人，占整個醫療隊的三分之二。
中新社報導，郭說，從除夕夜第一批醫療隊到達武漢，到目前為止，全國已經有346支醫療隊抵達武漢和湖北，總計達到4.26萬人，重症專業的醫務人員達1.9萬人。此外，醫療隊還包括呼吸、感染、心內、腎內、心理等方面的醫務人員。
從醫療機構接到指令到醫療隊組建完成，一般不超過2個小時。從醫療隊集結到抵達武漢，一般不超過24小時。在ICU的修建改造和物資的調整過程中，會提前準備好重症的醫務人員和專家團隊，使得床位到位、醫務人員到位與收治病人三同步，最大化為患者救治爭取時間。
郭燕紅指出，趕赴武漢和湖北的醫務人員中，女性醫務人員有2.8萬人，占總數的三分之二，可謂「巾幗不讓鬚眉」，她們在患者的救治過程中發揮了非常重要的作用。
她並稱，針對醫務人員感染風險高的問題，武漢還有一支專門負責感染控制的專家團隊，「目前為止，4.26萬醫務人員無一人感染。」
另據新京報報導，在婦女節當天，北京援助武漢醫療隊的女性醫護人員都收到了一個小挎包，這是武漢協和醫院的護士為她們準備的自製隔離區使用挎包，方便裝筆和血氧儀等檢查小設備。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言