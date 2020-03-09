4.26萬醫護援鄂 女性占2/3

國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅在8日的中國國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，到現在為止，馳援武漢和湖北的醫療隊已達到4.26萬人，無一人感染；其中女性醫務人員有2.8萬人，占整個醫療隊的三分之二。

中新社報導，郭說，從除夕夜第一批醫療隊到達武漢，到目前為止，全國已經有346支醫療隊抵達武漢和湖北，總計達到4.26萬人，重症專業的醫務人員達1.9萬人。此外，醫療隊還包括呼吸、感染、心內、腎內、心理等方面的醫務人員。

從醫療機構接到指令到醫療隊組建完成，一般不超過2個小時。從醫療隊集結到抵達武漢，一般不超過24小時。在ICU的修建改造和物資的調整過程中，會提前準備好重症的醫務人員和專家團隊，使得床位到位、醫務人員到位與收治病人三同步，最大化為患者救治爭取時間。

郭燕紅指出，趕赴武漢和湖北的醫務人員中，女性醫務人員有2.8萬人，占總數的三分之二，可謂「巾幗不讓鬚眉」，她們在患者的救治過程中發揮了非常重要的作用。

她並稱，針對醫務人員感染風險高的問題，武漢還有一支專門負責感染控制的專家團隊，「目前為止，4.26萬醫務人員無一人感染。」