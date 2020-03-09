深圳女英文演說抗疫 博3億曝光量

來源：YouTube

一段名為「We Are All Fighters（我們都是戰士）」的抗疫英文演講視頻近日在網上暴紅。來自深圳的創作者劉潔，在4分多鐘視頻中，用英文講述中國人民抗擊疫情的鬥志與信心。媒體報導，該視頻吸引近3億曝光量，劉潔希望藉此引起全世界的共鳴，讓大家攜手抗擊疫情。

香港大公報報導，「完全沒有想到，我人生中製作的第一個視頻就這樣火了。」劉潔是一位年輕的創業者，也是一個一歲孩子的媽媽。這段視頻自2月底上線，紛紛有網友留言：「感人且有力量」、「很用心的製作」、「語言可以這麼動人」。

據報導，談到錄製此視頻的初衷，劉潔說，在病毒肆虐的特殊時期，想讓全世界都能聽到中國的聲音。「武漢是我的第二故鄉，看到每天大量增長的感染數據，我感到非常揪心。」

令劉潔更難受的是，中國在遭受疫情的同時，國外出現負面報導，「我覺得一定要用我的方式來反擊他們！」結合報導過的抗疫新聞及素材，劉潔寫下了英文演講稿，並搜集了中國一線醫生、護士、普通百姓抗擊疫情的畫面，剪輯出了短片。

「很多人問我有沒有專業學習過英語，有沒有留過學，其實都沒有，我就是純粹因為愛好才走到今天。」視頻走紅後，劉潔收到很多私信，令她意外的是，這段視頻帶給許多英語愛好者學習信心。