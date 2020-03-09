她在一線抗疫 習令大力宣傳

新冠肺炎疫情嚴峻之際，昨適逢「三八」國際勞動婦女節，國家主席習近平除向在疫情防控第一線婦女表示慰問，還要各級黨委和政府大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型，激勵和支持億萬婦女為防疫等貢獻智慧和力量。與此同時，國務院新聞辦公室則在湖北武漢舉行記者見面會，分享多名在疫情防控一線的巾幗故事。

新華社報導，習近平指出，新冠肺炎疫情發生後，廣大女醫務工作者義無反顧、日夜奮戰，堅守在疫情防控第一線，展現了救死扶傷、醫者仁心的崇高精神。廣大黨員幹部、公安民警、疾控工作人員、社區工作人員、新聞工作者、志願者等中的婦女同胞們忠誠履職、頑強拚搏，做了大量艱苦工作，用實際行動為疫情防控鬥爭作出了重要貢獻。希望大家堅定必勝信念，保持昂揚鬥志，做好科學防護，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

據報導，習近平強調，各級黨委和政府要關心關愛疫情防控第一線和各條戰線的婦女同胞，大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型，激勵和支持億萬婦女為打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰貢獻智慧和力量。

另據香港文匯報報導，國務院新聞辦公室於「三八」國際婦女節當日在湖北武漢舉行記者見面會，多名在疫情防控一線的巾幗各自分享感人故事。包括醫生、護士、記者、義工等領域。

其中，在一線奮戰66天的武漢市肺科醫院重症醫學科護士長鍾小鋒表示，「不少同事都睡在科室裡，很久沒回家了，我們24小時都在。」「我沒有時間去害怕，只能將工作做得更細緻，因為我要帶領我的團隊們合理防護、合理運轉，用專業知識護理患者、戰勝疾病。」

她回憶，ICU收治的病人，剛開始時因為病情重，沒有辦法交流，經過努力，患者有時會用一個眼神、一個動作與她們互動，她們就特別有成就感。

疫情發生以來， 「90後」楊雪創建「守護天使」義工車隊，日常跑車30輛，負責接送醫護人員及物資運輸。截至2月29日，該車隊共有69名成員，接送醫護人員超過850人次，募集醫療設備和物資20餘次，運輸物資超過550噸。楊雪說，「身為一個武漢人必須勇敢地站出來，我也想為了武漢貢獻自己微薄的力量。」

河北省援鄂抗疫第一、第二批醫療隊隊長袁雅冬說，大年初二，年近花甲的她主動請戰，出征武漢，對接武漢市第七醫院，「當時，日均管理患者在190人左右，並且一半以上都是重症和危重症患者。」

袁雅冬表示，「團隊裡相當一部分都是『80後』、『90後』，他們第一次面對這麼重大的突發事件，不遠千里支援武漢，我有義務、更有責任把大家平平安安地帶回家。」