援助湖北護士邀馬雲吃火鍋 支付寶：安排

昨日是「3‧8婦女節」，援助湖北的安徽省第二人民醫院王琪等9名護士為感謝阿里巴巴創始人馬雲為她們送奶茶、雞翅和小龍蝦，在新浪微博向馬雲公開發邀請，希望疫情結束後請馬雲吃火鍋。支付寶官方其後留言「安排」二字回覆。

安徽網報導，1月27日，安徽首批185名醫護人員馳援武漢。王琪等9名護士前往武漢金銀潭醫院深切治療部病房，負責重症護理工作。上周她們在駐地收到馬雲贈送的大批奶茶、雞翅和小龍蝦，還有他寫的小卡片：「醫之大者，亦士亦俠」。

馬雲昨晨又在微博發文表示，向湖北一線女醫護支付寶「花唄」（消費借貸）提高借貸額和3年分期免息。按官方數據估算，支援武漢和當地女醫師女護士超過20萬人。

王琪稱馬雲「既懂年輕人的胃，也懂年輕人的心」，並在微博上表示，她和其他護士決定，疫情結束後邀請馬雲吃火鍋以表達謝意。支付寶官方看到邀約後表示會安排，並稱「我覺得重辣就挺適合他的，感情深，一口悶」。