湖北村民批物資不足 豬肉蔬菜糧食等出現短缺

湖北省封城一個多月後，因應疫情緩和，湖北宜昌市秭歸縣7日解封。但有村民爆料，稱封城期間肉類、蔬菜、日用品等物資缺乏，不少人只能上山挖野菜，甚至用課本紙張代替衛生紙。

據財新網報導，秭歸縣趙家山村村民宋新表示，自湖北1月宣布封城後，因省縣裡面交通封鎖，無法正常採購物資。加上大批村民農曆新年返鄉，使物資需求增加，除牙膏、廁紙等日用品，豬肉、蔬菜等食糧都出現短缺。

宋新表示，從2月中旬之後，宋新家中面臨肉類和日用品緊缺，甚至有一陣子蔬菜也沒有，還挖過野菜吃。 「隔1、2天能做一鍋肉，但每人分不到幾塊」。

另有黃岡市浠水縣的村民表示，每次買菜都要走超過1小時的路程才買到，「即使買到，物資也相當有限」，只能拜託有出外購物通行證的親人幫忙購買物資，凌晨時分才偷偷碰面取回，「但買到的東西有限，仍是不夠用」。

黃岡市市場監管局的官員則表示，農村的生活物資都有保障，村委會有指定的代購人員，居民需要什麼報給他們，當天上報需求第二天採購，一般都是去鎮裡採購，鎮上物資都有。浠水縣疫情防控指揮部方面也指出，個人不能出門，需要上報村里統一採購，具體採購頻率不太清楚，至於有多少採購人員，和村的大小、人口有關。