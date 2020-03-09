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警疑泉州倒塌飯店改裝致柱變形 稱2至7樓中空結構

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
福建泉州欣佳酒店坍塌共造成71人被困，截至昨晚共救出49人， 10人死亡。（法新社）
福建泉州欣佳酒店坍塌共造成71人被困，截至昨晚共救出49人， 10人死亡。（法新社）

福建泉州新冠肺炎集中隔離飯店前晚發生的坍塌事故，截至昨晚已救出49人，其中10人死亡，38人送醫救治，仍有22人待搜救。官方調查稱坍塌事故於該樓房改裝工程時發生，業主已被拘捕。

新華社引述泉州市鯉城區住建局局長張翼稱，該建築在2018年改造為欣佳酒店，當年6月開業，設各類客房共66間。其中，一樓6間房中有兩間原為超市。春節前，業主將出租的超市收回改裝。7日晚上7時，業主接到現場工人電話稱，改裝的房屋有一條柱變形，3、4分鐘後，坍塌事故發生。附近監控顯示，大約兩秒左右酒店即完全坍塌，周邊揚起大量灰塵。

張翼表示，究竟是裝修還是原本結構問題引起坍塌，還需進一步甄別。泉州公安局長李伙金表示，業主為65歲楊姓當地人，目前已傳喚他到案。泉州常務副市長洪自強稱，目前已成立事故調查組，將查清原因，嚴肅追究責任人的責任。

據《新京報》報導，在酒店坍塌前內部圖片中可看到，該大樓原為鋼結構，以鋼管支撐。提供圖片的是酒店樓下原商戶、泉州全德寶汽車銷售公司，其一名負責人表示，此前大樓一樓沒有實牆，都是玻璃門窗，「有幾根柱子看起來是混凝土的，其實是鋼管外包了木板」，從2樓至7樓則為中空結構。

該商戶又指，酒店在2017年裝修時，用混凝土澆築3至6樓地板，並砌牆隔出酒店房間。當時業主沒在一樓加固，有5、6塊玻璃爆裂，商戶向業主投訴但不獲理會，後者繼續改造裝修。商戶覺得有危險，因而搬離。

大陸國務院安委會、住建部聯合工作組昨凌晨趕到事故現場，與福建省長唐登杰等官員查看救援情况。大陸應急管理部要求各地組織開展大陸全國房屋安全風險排查，特別逐一排查疫情隔離點、集中觀察點等場所的房屋。大陸國家衛健委調派18人醫療組，支援傷者救治。

據稍早報導，涉事建築建於2013年，佔地約5畝，樓高22公尺共7層，每層1000平方公尺。新冠肺炎疫情發生後，欣佳酒店被用作集中醫學觀察點，事發當時共有來自重點疫區或有相關旅居史的58人入住，這些人員經過核酸檢測均為陰性。酒店另有管理、服務等人員16人，以及租住該棟大樓的車行人員6人。

事故 新冠肺炎 福建

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