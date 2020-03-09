女乘客不滿消毒等太久 狂對空姐咳嗽遭制壓

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，泰國航空一架編號TG664的航班上周五（6日）抵達上海浦東機場後，機上一名中國藉女乘客疑因不滿等候消毒的時間太長，竟故意對空姐咳嗽要求下機，結果遭到其他機組人員制服。

航班着陸後須進行消毒，乘客當日在機上等候數小時方可下機，惟期間一名中國藉女乘客疑因不滿等候時間太長，竟叫來一名空姐，向著對方瘋狂咳嗽，要求打開機艙門讓她離開，隨即惹起一陣恐慌。

有乘客將事發經過用手機拍下，網上片段顯示，一名空少從後勒住涉事女乘客，將她壓制在座位上，其他空中服務員從旁協助；「狂咳女」大聲嘶吼：「我犯甚麼錯了」，幸場面及時受控。

泰國航空周日（8日）在Facebook上回應事件稱，當日飛機抵達上海後，機場規定要對有高風險國家旅行史的乘客進行嚴格檢查，在工作人員完成有關檢查前，不得打開艙門讓旅客下機；由於機上來自高風險國家的乘客人數較多，導致有關航班需等待約7個小時以上；涉事女乘客經機艙人員解釋後回復冷靜，同意繼續等待檢查。

事件引起網民熱議，留言稱「就算沒有這次疫情，這樣對着別人咳嗽也很不禮貌，而且有感冒也會傳染給大家，這樣做實在太不要得」、「防疫如同作戰，你對着別人咳，就像對着人家開槍」、「在這種敏感的時刻做這種事情，怎麼可能不算犯錯？」

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文章授權轉載自《香港01》