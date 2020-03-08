「疫」外收穫 陸客廳健身成新藍海

受新冠肺炎疫情影響，中國大陸健身業遭遇「冰火兩重天」。無論是觸網求變的傳統線下健身行業，還是搶抓風口的線上健身行業，「客廳健身」這片新藍海正成為二者留住老客戶、挖掘新客戶的主戰場。

中新社報導，在從事健身行業近十年的曾慶麟看來，疫情期間大家主推的「客廳健身」，不僅有利於身心健康，還會培養客戶的健身習慣。「有些運動需要更長距離的跑動和橫向移動，等到疫情結束後，室內外結合運動會更好」。

對於線上健身行業而言，面對流量井噴，如何吸引客戶並留下客戶成為當務之急。疫情期間，運動App「咕咚」開闢「宅家運動」專區，通過大量諮詢、課程、直播等幫助用戶「宅家」健身。同時，不少用戶還開發了繞床跑步、室內來回跑等新穎運動模式，在網絡社交平台受到年輕人歡迎。

北京卡路里科技有限公司公關總監李若名介紹，該公司開發的運動App「keep」在疫情期間用戶人數明顯增長。雖然用戶每周運動頻次基本無變化，但運動平均時長從2019年的每天20分鐘，增長至36.2分鐘。在線上開放的多種運動課程中，最受歡迎的是減脂類直播課程。

不少家用健身器材也隨著「客廳健身」的興起而熱賣。據統計，淘寶2月「運動/瑜伽/健身/球迷用品」類目直播引導的成交金額環比上漲213%。

其中，成都市體育局不僅為市民製作了火遍武漢方艙醫院的八段錦教學，還拉上了世界冠軍蔣文文、蔣婷婷助陣，讓市民更直觀地瞭解「客廳健身」的動作要領。

成都天府國際體育賽事研究院副院長柳偉表示，疫情期間，「客廳健身」是居家健身最活躍的表現形式，面對新興的體育消費形態，企業應把場景即產品、跨界即連接、分享即收穫、流行即流量等供需思維落地做實，推動「客廳健身」在內容生產和經營方式創新上獲得新的突破。

在柳偉看來，新冠肺炎疫情對體育產業的影響是全方位的，未來健身市場發展面臨許多不確定性，企業需要抓住疫情之後可能出現的發展機遇進行戰略布局，搶抓消費回補、奧運周期、政策優扶、健身抗「疫」意識增強、線上線下整合營銷勢能增強的窗口期，才能贏得當下和疫情之後的發展先機。