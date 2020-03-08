疫情燒 港觀影人次大跌8成

新冠肺炎疫情仍在全球範圍持續，香港確診個案已破百。疫情令全城娛樂聚會活動被無限期擱置，本地院線經營艱難，觀影人次大跌約八成，一眾院線紛紛推出防疫措施，力圖挽回觀眾信心。

中新社報導，8日午後時分，金鐘太古廣場內的AMCCinema，原本應為觀影高峰時段，院線門口人流卻不似往常，僅個位數觀眾買票入場。院線外螢幕上所展示的座位圖及電影場次，座位實施「隔行售票」，將近一半空位。全部工作人員均戴口罩，在入口處為所有入場觀眾量度體溫，超過37.5度者不得入內。

有院線工作人員表示，院線因應疫情也作出相應防疫措施，除了強制要求所有觀眾及工作人員配戴口罩外，院線也加強消毒，如每小時清潔消毒公眾位置，包括票房及小賣部櫃面、自動售票機、洗手間，同時取消部分早場及延長閒場時間以做更仔細的消毒，每場散場後院線也會在放映廳內噴消毒噴霧。

近日曾在旺角百老匯戲院觀影的市民林小姐坦言，這個時間觀影「其實都會有一些擔心」，但是已少了許多休閑娛樂的地方及活動，還是決定觀影。觀影時，林小姐特意選擇較為偏僻的座位，避免與其他觀眾有近距離接觸。她發覺同場觀眾人數明顯減少，且都是隔行坐。為安全起見，她不僅全程戴口罩，也隨身攜帶消毒濕紙巾和酒精搓手液。

香港戲院商會表示，去年反送中事件已對院線經營產生衝擊，許多戲院需於周末及暑假黃金檔期停業，其後今年1月起又出現新冠肺炎疫情，對院線打擊極大，入座率對比往年下跌約八成，每場入場人次寥寥可數。因而現時院線均各自想方設法謀求生存之道，包括推出各項防疫措施，希望可增強觀眾信心，令其願意入內欣賞電影。