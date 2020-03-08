WHO：狗驗新冠「弱陽性」 不等於具「傳染性」

世界動物衛生組織官方網站表示，儘管當前出現全球首例寵物狗檢測成新冠肺炎「弱陽性」，但目前沒有證據顯示狗會將病新冠毒傳播至人，也沒有證據顯示狗會產生病症。

中新社報導，香港漁農自然護理署日前發布消息，香港出現全球首例寵物狗低程度感染新冠病毒個案，引發外界廣泛關注。從目前情況看，即便檢測結果為主人將病毒傳染給狗，公眾似乎也不必過度恐慌。

世衛組織衛生緊急項目執行主任邁克爾·瑞安（Michael Ryan）表示，在新發疾病的發生過程，發現動物被傳染上病毒並非什麼不尋常的事情，此前在非典（SARS）和中東呼吸綜合徵（MERS）中都有類似案件。即動物是否與這種疾病的傳播密切相關，答案是否定的。瑞安指出，在這種情況下，「不如說這隻狗更像是一名受害者」。

香港城市大學動物衛生專家瓦內莎·芭爾斯教授（Vanessa Barrs）接受採訪時證實，寵物狗病毒檢測呈弱陽性在2003年SARS時期就出現過。在SARS期間，香港淘大花園確診患者的貓狗進行基因病毒檢測後，有8隻貓和1隻狗對SARS病毒呈陽性反應。芭爾斯指出，「它們均是無症狀感染，並沒有將病毒傳播給其他動物或者人類。」

芭爾斯特別指出病毒劑量的問題。她強調，現在所有證據都表明，新冠肺炎是人與人間傳播的結果。人類感染新冠肺炎必須暴露在足够的病毒劑量之下，「低程度感染」的狗所含病毒劑量不足以感染人類。

世界動物衛生組織也表示，現在沒有任何理由採取對陪伴動物的幸福和安全產生損害的行為。當前，狗「被感染」不等於「具傳染性」成為多位病毒生物學專家的共識。

多位專家提醒畜養寵物人士，須經常保持良好衛生習慣，並保持家居環境清潔衛生，身體不適者應避免與動物接觸。但不必過分憂慮，絕不應棄養寵物。今年1月底，寵物貓狗會傳染疫情的流言一度甚囂塵上，引起公眾恐慌，觸發各地棄養潮。