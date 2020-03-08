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泉州酒店2秒坍塌 碎片砸過來 目擊者嚇到腿軟手抖

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
現場救難人員對挖出的遺體行三鞠躬送別。福建交通廣播視頻截圖
現場救難人員對挖出的遺體行三鞠躬送別。福建交通廣播視頻截圖

突然一聲巨響，一整棟樓都塌了！福建泉州鯉城區欣佳酒店7日晚發生坍塌事故，傳出約71人被困，目前已救出49人，4人死亡。一段畫面顯示，坍塌全過程僅用兩秒。目擊者稱，當時揚塵四起，碎片砸過來，一輛車的屁股被砸到翹起來，嚇到腿軟手發抖，眼裡都是淚水。還有目睹酒店坍塌過程的人說，樓體從底層先粉碎，上層建築再跟著倒塌下來。

綜合媒體報導，當天到泉州出差的徐航（化名）事發時正好途徑該酒店，晚上7時許，他把車子停在了欣佳酒店斜對面的馬路邊接電話。掛斷電話後，他剛剛啟動車子就聽見「碰」的一聲，緊接著是玻璃碎裂的聲音，「還以為是（房子）搞爆破」。

他記得事發時路邊人不多，周邊住戶陸續走出圍觀。

「突然砰的一聲巨響，就是那種玻璃炸裂的聲音。」 在離欣佳酒店四、五十米遠處的一家麵館老闆黃先生表示，自己從店裡跑出來，看見酒店整棟樓都倒塌了，「當時我看見三、四個人從前門爬出來。」

事發地點附近小區居民胡先生表示，事故發生時他正在馬路對面停車，到達事發現場時，酒店已經完全坍塌，現場煙塵滾滾。他說，「鋼結構的房子，樓身全是玻璃的，應該是前傾倒塌，原來酒店前面是停車場，現在都成廢墟了。」

黃先生說，作為定點隔離酒店，這家酒店事發時住有60多人，加上保潔阿姨可能有70人，「它以前是一家4S店，2018年6月剛裝修好改為酒店。」

新京報曾報導，此次倒塌的欣佳酒店是鯉城區的兩個新冠肺炎隔離點之一。

新京報報導，欣佳酒店所在樓倒塌時，有醫護人員在內值班，目前醫院負責人已趕赴現場，但還不知道值班醫護人員的具體情況。醫院負責人已經趕赴事發現場，醫院還未接受到酒店內值班醫護人員的信息。

視頻顯示，7日晚間，涉事樓房坍塌前幾秒，其周邊未發現有任何異常。19時17分56秒，大樓突然傾斜坍塌，整過過程僅用時兩秒。在坍塌的瞬間，樓房內的電燈還處於亮燈狀態，大樓完全坍塌後，燈光也隨之熄滅。街道有過往車輛加速躲避，大樓附近一加油站內被煙塵瀰漫。

醫護人員 事故 新冠肺炎

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