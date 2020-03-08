滿臉血從泉州倒塌酒店爬出 獲救者哽咽：終於出來了

泉州鯉城區欣佳酒店昨天晚間發生樓體倒塌，約71人被困，目前救出49人。由於酒店在新冠肺炎發生後，被用以隔離觀察密切接觸者，不少人全家從湖北返鄉進住，親人都急著尋找受困者；獲救者從廢墟中爬出時滿臉血及灰塵，獲救後恍如隔世，哽咽說「我終於出來了」。

綜合媒體報導，欣佳酒店是泉州新冠肺炎集中隔離點，來自湖北、溫州等疫情重點地區人員在這裡隔離觀察並非疑似病例。

報導指出，一名泉州向姓市民指出，他的妻兒和哥哥2月25日從湖北回老家探親，三人被隔離在欣佳酒店4樓的一個房間裡。當初到酒店隔離時費用需自理，每間房188元一天。

向先生的兒子因樓是斜著塌下沒被壓到，只有腳部受輕傷已被送到醫院，不過向先生的妻子和哥哥仍無音訊。

陳女士的妹妹從湖北探親回家後，被隔離在佳欣酒店，她急著說，妹妹家三人都在坍塌的酒店裡，現在電話已經聯繫不上了，她說，聽說很多人都在酒店裡隔離。

據報導，事故發生時，在附近甜品店工作的員工表示，看到一位大叔滿臉血灰爬出廢墟，一臉發懵口裡說著「我在房間裡吃飯啊，也不知道怎麼就……」、「我終於出來了」。一位距離不到100米的藥店員工也說：「7時出頭時，正在吃飯，聽到了轟轟轟的聲音，桌子也開始抖動。」

收留受傷者的泉州市中醫院急診科值班護士振示，醫院本是收治新冠肺炎患者，2日才剛恢復正常接診。