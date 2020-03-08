曾入圍「溫州好人榜」 慈善機構秘書長盜近萬口罩轉賣

溫州海匯敬老助老義工隊負責人、溫州市慈善總會義工分會副會長兼秘書長王麗於2月5日至7日竊走9500個某基金會免費發放的口罩，義工分會經討論決定對其撤職；浙江省溫州市鹿城法院以盜竊罪判處王麗有期徒刑7個月，並處罰金3000元。

澎湃新聞報導，據《關於撤銷王麗職務的通報》顯示，王麗連續三天在溫州市鹿城區松台街道某基金會設置的抗擊疫情物資免費發放點內，多次竊走該發放點內一次性口罩9500個，總價值共計18萬050元，此後，王麗並將5000個口罩以14000元的價格、2000個口罩以5600元的價格賣給他人，其他口罩則送給他人。

溫州市慈善總會義工分會聲明，王麗並非溫州慈善總會體制內人員，也不從慈善總會拿工資，「這件事不發生在我們溫州市慈善總會義工分會，但是現在矛頭全都指向了我們，我們也感到很為難。」

王麗的辯護人則表示，王麗盜竊的口罩出售或贈送的對像都是急需口罩等物資的抗疫一線人員，且將剩下的口罩免費贈送給各個社區、福利院等急需防疫物資的單位，沒有私自藏匿，也沒有高價銷售。此前，王麗因熱心公益多次獲關注，據溫州日報，王麗曾入圍了2018年8月「溫州好人榜」。

山東破獲特大假冒偽劣口罩案

此外，山東淄博警方近日破獲一起特大生產銷售偽劣口罩案，抓獲犯罪嫌疑人8名，查獲偽劣口罩85萬多副，以及封口機、打碼機等製假工具。