福建泉州酒店倒塌 通宵救出逾40人

福建省泉州市鯉城區一間用作隔離新冠肺炎密切接觸者的酒店（飯店）昨晚突然倒塌，約70人被困，救援人員通宵搜救，至今救出48人。

據星島網報導，淩晨時分，救援人員救出一名兩至三歲兒童，相信是被困人士當中年齡最小。當地政府估計，酒店倒塌時約有70人被困，相信有醫護人員在內。

有目擊者指出，欣佳酒店昨（7日）晚上7時15分左右倒塌時，有明顯震感和響聲，底層先粉碎，上層建築再塌下，整個過程30秒，當時酒店旁行人不多。

事故發生後，有關方面盡全力組織搜救，泉州市消防救援支隊指揮中心立即調派7個中隊、200餘名指戰員趕赴現場處置；福建省消防救援總隊立即增調福州、廈門、漳州、莆田、龍岩等9個支隊，共5支重型搜救隊、6支輕型搜救隊、800餘名指戰員、7頭搜救犬跨區域增援處置。

倒塌的欣佳酒店2014年落成，二樓部分位置幾年前被改裝成停車場，可停泊超過一百輛汽車。暫時未清楚倒塌原因，不過有分析指，酒店是鋼架結構，或者與超出承重量有關。