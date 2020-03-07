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鴻海河南各廠18萬員工到崗 產能恢復超八成

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
鴻海集團鄭州園區副總經理薛波6日表示，截至目前河南各廠區到崗員工已達到18萬人，復工復產率超過80%。圖／河南日報
鴻海集團鄭州園區副總經理薛波6日表示，截至目前河南各廠區到崗員工已達到18萬人，復工復產率超過80%。圖／河南日報

鴻海集團鄭州園區副總經理薛波6日表示，截至目前河南各廠區到崗員工已達到18萬人，復工復產率超過80%。

河南日報報導，薛波指出，基於集團2003年抗擊SARS的成功經驗，鄭州園區早在2月10日，就通過鄭州市復工復產審批驗收，河南區域內的其他廠區，包括濟源、鶴壁、蘭考等廠區也在後續1至2周獲准復工復產。

鴻海鄭州園區人資主管張占武表示，園區的疫情防控及復工復產工作得到各級政府及人力資源和社會保障系統的全力支援，尤其河南省市主要領導多次到富士康調研；航空港實驗區管委會成立了工作小組，常駐園區服務企業。

河南省人力資源和社會保障廳制定「協助做好富士康科技集團（鄭州園區）復工復產通知」，各地人社部門精準通知員工，並協助鴻海廣泛招聘，點對點跟車接送。

為了從源頭解決防疫物資緊缺的情況，富士康自建口罩生產線，目前日產量約27萬個，截至3月6日，富士康自產口罩已累計交貨近500萬個。

園區成立的防疫防控指揮中心，設置了政府對接、物資保障、住宿、交通等13個專業小組，將入園員工按照20人每組進行編組，實行網格化管理，同組人員同工、同行、同住、同吃，避免交叉感染，為了鼓勵員工儘快復工，鄭州園區還專門設立了入職及返崗激勵專項資金。

鴻海鄭州園區經管主管劉飆表示，目前客戶付款一切正常，員工薪資及供應商貨款均可按時正常支付，在生產有序及出貨順暢的狀況下，加上園區本身財務狀況良好，鴻海資金鏈將會持續處於安全且健康的水準，

劉飆指出，截至3月6日，公司多數供應商復工復產率也已達到80%以上，可滿足對鄭州園區的正常供貨，但由於客戶訂單持續增長，還需要增加更多人力，希望能夠繼續得到各級政府的支持和幫助。

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