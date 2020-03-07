武漢居民碰孫春蘭喊「全假的」官方要求解決好生活問題
中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組昨日印發「關於進一步做好疫情防控期間困難群眾兜底保障工作的通知」（下稱「通知」），要求要更好的解決疫情時期部分群眾面臨的突發性、緊迫性與臨時性生活問題。
大陸國務院副總理孫春蘭5日赴武漢社區巡視疫情防控與民眾生活保障時，許多居民在小區內高喊「假的、全都是假的」、「形式主義」，據悉他們反映的是社區物業假裝讓自願者送菜送肉給業主，且菜肉價格太貴，實際工作根本不到位。當日下午中央指導組召集了專題會議。
據新華社今日報導，昨日中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組印發了「通知」。「通知」指出，要保障好疫情防控期間困難群眾基本生活，包含要做好補貼、貧困人口救助，要幫助對因交通管制暫時滯留的外來人員在食衣住上提供幫助。
「通知」也提及，要對特殊困難人員提供照顧。包含殘疾人、未成年人、不能自理的老人、留守兒童等人。
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