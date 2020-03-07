錯誤消毒示範！酒精噴灑引發火災 蘇州辦公室發生爆燃

隨著新型冠狀病毒疫情擴散，各地民眾人人自危，身處防疫前線的中國大陸各地更是首當其衝，民眾因為擔心疫情蔓延，自發性地進行許多消毒措施。然而，這樣的消毒措施，卻在江蘇省蘇州市引發了一場火災。

根據梨視頻報導，該火災發生在3月2日。當事員工在噴灑酒精進行正常例行消毒時噴多了一點，消毒後離開辦公室隨即發現辦公室起火。發生爆燃之後，他第一時間呼喚其他員工一起進行滅火，花了五十分鐘左右才將火勢撲滅。

蘇州工業園區消防救援大隊指揮員楊小龍表示：「根據當場人員事後跟我們，第一時間是發現延長線附近的區域起火燃燒。後來因為房間裡到處充斥著酒精和空氣的混合物，一下子就發生了轟燃，並且迅速的蔓延擴大，導致整個房間——包括隔壁的辦公室——著火。所幸現場沒有人員傷亡。」起火原因不排除是因為噴灑酒精消毒，延長線短路導致火花引起的火災。

當地消防也呼籲，最好不要用噴灑的方式來進行酒精消毒，比較好的方式是將酒精沾在抹布上，擦拭物體，並且保持室內通風良好，以免酒精和空氣混合後成為易燃氣體。