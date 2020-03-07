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武漢居民上訪孫春蘭高喊「全假的」 物業馬上建買菜群配送

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

中國副總理孫春蘭5日到武漢市社區巡視疫情防控與民眾生活保障時，遇多名居民高喊「假的，全部是假的」。社區物業公司後來坦言，是配送食材工作不到位，現已分棟為居民建了買菜微信群，由社區工作人員統一採購、配送。

綜合媒體報導，中央指導組5日上午在武漢市青山區翠園社區開元公館小區（社區）考察時，有居民從家裡的窗戶向正在考察的中央指導組喊話，主要反映的是社區物業（不動產）管理公司假裝讓志工送菜送肉給業主，實際工作不到位的情況。

事件發生四小時後，中央指導組召集省、市有關負責同志召開專題會議，武漢市也召開疫情防控指揮部視訊調度會，並派人對社區的3000多戶居民逐一上門，入戶調查，了解具體訴求後著手解決。相關物業管理公司則坦言，已採取措施，加強工作力度，努力保障居民的日常生活需求。

據報導，針對疫情防控救治進展情況，中國國務院新聞辦公室6日下午在武漢舉行記者會。中國國務院副秘書長丁向陽在記者會上表示，孫春蘭間6已要求中央指導組督查組深入調查，也要求地方政府深入調查、立即整改。

翠園社區一名工作人員表示，已透過問卷形式了解到居民反映的問題，主要有消毒不及時、垃圾清理不及時、沒有送菜上門等。

報導指出，翠園社區工作人員表示，社區只有10名工作人員，需要管理多個小區，可能存在工作不到位的情況，正在改進。目前，社區已與業主建立微信購物群，希望更好地幫居民購買生活物資等。

此外，開元公館小區物業人員表示，已分棟為居民建了買菜微信群，由社區工作人員統一採購、配送。

開元公館小區一名居民表示，社區和物業已開會討論改進送菜、垃圾清理問題。

新冠肺炎 疫情 考察

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