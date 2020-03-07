男賣口罩詐近250萬 被判11年罰款130萬

瀋陽一名男子利用微信發布有口罩出售的虛假信息，誘騙他人向其買口罩，共騙取22名被害人、總計人民幣57萬1400元（約新台幣245萬）。瀋陽市蘇家屯區人民法院5日採用網路「雲審判」的模式，對被告人侯某詐騙案適用簡易程序進行公開開庭審理，並當庭宣判。

觀察者網報導，瀋陽市中級人民法院經審理查明，2020年1月30日至2月7日，被告人侯某在瀋陽市蘇家屯區某小區家中，利用微信聊天和在微信群、微信朋友圈發消息等手段，發布有口罩出售的虛假信息，誘騙他人向其購買口罩，所得贓款均被被告人侯某揮霍。

法院認為，被告人侯某以非法佔有為目的，採用虛構事實的方式，騙取他人財物，數額特別巨大，已構成詐騙罪。侯某被判處有期徒刑11年6個月，並處罰金人民幣30萬元（約新台幣129萬元）。被告人當庭對判決結果表示認罪認罰，不上訴。