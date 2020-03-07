影／兒被「梅姨」拐15年終尋獲 父：欠你的愛用餘生補償

尋子15年，河南周口人申軍良終於找回「梅姨」案中被拐的兒子申聰。他目前已到增城準備與兒子相認。申軍良激動地說：「終於等到這一天了。剛剛知道，孩子已經有一米七了，接下來，就是希望孩子盡快回歸家庭，給他找一個好學校。」

澎湃新聞報導，申軍良表示，他接到廣州增城區警方的通知後，5日和妻子、弟弟駕車從山東濟南出發，6日晚到達增城。

1歲時被拐的申聰，如今已經16歲了。對於即將與兒子相認，申軍良期盼了太久。事實上，在2020年春節前夕，他就從警方獲得消息，稱申聰找到了，DNA比對信息完全符合。當時希望能和兒子在春節團圓，但因警方仍需調查，以及春節、疫情等因素的耽擱，使他們夫婦至今無法赴廣東與兒子相認。

這起拐賣兒童案件得回溯到2005年。當時申軍良在廣州增城一家企業務工，租住在石灘鎮沙莊。白天他去單位上班，妻子在家帶孩子，兒子申聰當時1歲。那年1月4日上午，兩名男子突然闖入屋內，捆綁他妻子後，強行抱走躺在床上的申聰。妻子受不了兒子被抱走的打擊，一度精神失常，申軍良則踏上漫長的尋子之路。

為了尋子，申軍良變賣家產，投奔山東親友。十多年來，他在廣東各地輾轉，張貼尋人啟事80多萬份，甚至懸賞10萬元徵求線索，仍沒能發現申聰下落。

紅星新聞報導，直到事發11年後的2016年3月，包括周容平、張維平在內的5名涉案人員先後被警方抓獲。廣東警方應用智慧新警務技術，不斷縮小和鎖定查找範圍，近日終於在梅州找到申聰，其在深圳務工的養父母也被帶回協助調查。

申軍良說，15年來，他一直沒有停止尋找被拐兒子的蹤跡，「接下來，就是希望孩子盡快回歸家庭，給他找一個好學校。」

申軍良並發長文向各界表達感謝。他在文中說，申聰跟著養父母在一個鄉鎮上生活，他的養父母長期在外面打工，家中的生活也不是很富裕，但是申聰的身體很健康，現在正在讀初三。「我聽到這些消息心裡真的又開心又難過，難過是因為聽到他過得並不好，但又欣慰至少申聰身體健康。兒子，爸爸欠你15年的父愛，請讓爸爸用餘生的時間來好好補償你。」