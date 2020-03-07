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去年底已通知疫情爆發 袁國勇：港府控制邊境太慢

世界日報 / 香港新聞組╱香港7日電
袁國勇稱去年除夕通知陳肇始內地有很嚴重疫情爆發。 中國新聞社
袁國勇稱去年除夕通知陳肇始內地有很嚴重疫情爆發。 中國新聞社

港大微生物學系講座教授袁國勇接受《鳳凰衛視》專訪時表示，早於去年12月24日就通知食物及生局局長陳肇始，指地有一個很嚴重的疫情爆發，疫情控制不能放鬆，而在 1月初於港大深圳醫院接到首個病例，並確定感染新型冠狀病毒後，已將資料匯報給陳肇始，並指陳當時有認真看待事件。

袁國勇其後接受媒體查詢時澄清，自己在去年除夕12月31日通知陳肇始，並非在平安夜通知對方，他對於混淆兩個日子表示歉意。

他又在訪問內提到，香港在這個疫情開始的時候是「走快了三步的」，他曾在1月25日向港府建議控制邊境人流，然而，港府未即時採納，沒有及早將邊境人流減低，行動的確是慢了。

袁國勇期望目前的措施維持到綜合溫度過了攝氏25度甚至35度的時候，因為病毒在高溫環境下的生存能力會弱很多，人體免疫系統對病毒的炎症反應亦未必那厲害，到時才慢慢降低檢疫措施，千萬不要急於突然停止。

袁表示認同病毒未必發源在中國。「因為我們知道，75%新發性傳染病的細菌和病毒是來自野生動物，而很多時候這些野生動物未必是中國本身有的，可能是從非洲、東南亞那邊運進來的。這樣的話，源頭不在中國，也說得通。但是，我覺得不需要浪費時間去討論這個問題，最大的問題是，為什麼會有野生動物在這個海鮮市場裡面販賣？」

根據政府資料，醫管局在1月4日起，將公立醫院應變級別由「戒備」提升至「嚴重」，以配合政府對新型傳染病準備及應變計劃。醫管局傳染病及緊急應變中央委員會亦於當日的上午召開特別會議，討論有關新型冠狀病毒病例群組個案的情況。

疫情 香港 新冠肺炎

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