澳門派包機接載滯留湖北居民

繼香港後，澳門當局今天上午派遣包機到中國大陸湖北省，接載滯留當地的澳門居民返回，首批預計接載59人。

據澳門政府網發布，澳門航空編號NX9608的首班包機於早上9時30分飛往武漢天河國際機場，隨機有6名衛生局人員、2名旅遊局人員和7名機組人員，他們都是自願參加。

澳門衛生局局長李展潤說，儘管這次行動有風險及相當困難，但政府有信心，有能力、有措施作出應對和處理。同時，他感謝中央政府、湖北省港澳辦及當地疾控中心、以及澳門中聯辦對這次工作的大力支持。

李展潤指出，接回的澳門居民抵澳後如果出現（新冠肺炎）症狀，將會直接送到醫院隔離檢查；若無症狀，則送往路環高頂公共衛生臨床中心進行為期14天的隔離。

據官方通報，澳門已一個月沒有出現2019年冠狀病毒疾病確診病例，此前只有10例，都已痊癒出院，沒有死亡病例，也無院內感染。