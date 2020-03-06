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從非洲豬瘟到新冠肺炎 中國隱匿疫情令人憂心

中央社 / 北京5日綜合外電報導
北京最初以隱匿疫情的方式處理新冠肺炎疫情，與先前對抗非洲豬瘟時的失策相似，情況令人擔憂。而且人類會感染新冠肺炎，代價更加高昂。。 示意圖／ingimage
北京最初以隱匿疫情的方式處理新冠肺炎疫情，與先前對抗非洲豬瘟時的失策相似，情況令人擔憂。而且人類會感染新冠肺炎，代價更加高昂。。 示意圖／ingimage

新冠肺炎不到3個月就在全球奪走3000多條人命，但中國當局最初發現病毒時選擇封鎖消息，且中央和地方官員遲遲不公開警告，這種遮掩作風與先前因應非洲豬瘟時相似，令人憂心。

路透社報導，中國發現疫情時，最初選擇要知情人士噤聲，加上地方官員擔憂北京懲罰而不下令篩檢、未適當給予民眾警告，病原體隨之擴散全國。

這種情況不獨出現在2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情。

過去19個月來，非洲豬瘟已造成數百萬頭豬隻死亡。路透社調查發現，中國系統化低報案例，是導致非洲豬瘟快速散播的原因。時至今日，官僚機構的遮掩態度與有違常情的政策措施，仍持續妨礙中國對抗近代史上最嚴重的其中一場家畜疫情。

根據中國農業農村部發給路透社的聲明，農業農村部已多次向各地轉達及時、正確通報非洲豬瘟疫情的重要性，且對隱匿或延遲通報零容忍。

但路透社訪問多名農人、產業分析師與重要豬肉供應商後發現，實情又是另一回事。

路透社指出，中國陷入非洲豬瘟疫情時，北京否認或淡化疫情嚴重性，為各級政府與業界設下隱匿實情的基調。

超過10名中國農人告訴路透社，他們向地方當局通報的案例，從未被上報計入北京官方數據。部分原因在於地方沒經費遵從北京要求，補償農民損失。

據農民與養豬企業主管所述，地方官員擔憂政治後果，也讓他們不願上報疫情。當傳出豬隻集體死亡時，官員還經常拒絕檢驗病毒。

自中國傳出非洲豬瘟後，亞洲10國相繼爆出疫情。

在新冠肺炎疫情方面，去年12月，湖北省省會新冠發現新型冠狀病毒後，地方與國家官員遲遲未發布警告，也未採取疾病專家所指的必要行動來遏制致命疫情。

現在北京還在持續壓制負面消息和網路貼文，箝制批評政府抗疫行動的聲音。

儘管最高領導階層在最初失足後，已大幅強化公衛因應措施。但當局最初企圖嚴控消息的作法，已使許多人因為不瞭解風險，未能事先採取預防感染的措施。

路透社指出，北京最初以隱匿疫情的方式處理新冠肺炎疫情，與先前對抗非洲豬瘟時的失策相似，情況令人擔憂。而且人類會感染新冠肺炎，代價更加高昂。

非洲豬瘟 疫情 北京

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