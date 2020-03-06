孫楊世錦賽2金 國際泳聯擬褫奪

中國游泳運動員孫楊因拒絕與藥檢人員合作，違反《世界反興奮劑條例》，稍早被國際體育仲裁法庭禁賽八年。國際泳聯（FINA）副主席鄧恩（Matt Dunn）透露，不排除會褫奪孫楊兩面在2019年世界錦標賽贏得的金牌。

綜合媒體報導，國際體育仲裁法庭曾表示不會褫奪孫楊在去年韓國光州世錦賽所贏得兩面金牌（200米自由泳、400米自由泳），但多名世界級泳手，當中包括南非的克羅斯（Chad Le Clos），以及澳洲游泳教練相關組織先後發聲，要求國際泳聯推翻國際體育仲裁法庭的決定。

鄧恩表示，相信國際泳聯會考慮褫奪孫楊的獎牌，他強調，一切會在孫楊向瑞士聯邦最高法院提出上訴的程序完結後才會有決定。

事發在前年9月，世界反興奮劑機構委託國際藥檢管理機構，晚上到孫楊家中突擊採集血液及尿液樣本，期間藥檢人員與孫楊一方衝突，孫楊拒絕提供尿液樣本，保鑣並以鐵鎚打爛已抽取的血液樣本瓶，孫楊從旁以手機閃光燈照明。

另據新浪體育官方微博，國際體育仲裁法庭CAS報告：1、孫楊在接受藥檢的過程中，保安用錘子砸碎了檢測瓶，孫楊撕毀興奮劑檢測表；2、WADA指控孫楊恐嚇，檢測人員未出庭因怕被報復；3、此前59次檢測孫楊未提出異議，醫師巴震閃爍其詞；4、尿檢官拍照的行為不能構成孫楊拒絕檢測的正當理由；5、孫楊從未對自己的行為表達過遺憾，仲裁組認為，孫楊這樣的體壇巨星，不能凌駕於法律之上。