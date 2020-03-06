大陸線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

新冠肺炎疫情肆虐，大陸各級學校均停課，為做到停課不停學，老師和學生將課堂轉移到線上，但在線上教學的過程中，屢屢發生教師說出敏感詞，或發布敏感圖片導致直播間被封的奇事，其中又以生物或政治課程最容易被封鎖，令人哭笑不得。

BBC中文網報導，在大陸網路直播間，被視為是色情、暴力、政治敏感及歪曲歷史的內容，都可能遭到處罰，這種審查通常由官方與網路公司的合作來進行。

在微博上，「醫學生上網課有多難」成為熱門話題，閲讀量接近1億，許多網友留言他們的無奈經歷。

21歲的夏上樂在江蘇一所大學就讀護理專業，她表示不久前老師因為在上課時發布了一張外科感染的效果圖而被封鎖，還有一次，老師放了一個做胃鏡的影片，結果還沒放幾秒鐘就被停止了，老師只能把文件發到群組裡讓大家自己看。

除了外科方面的例子之外，涉及生物、生理的教學內容更是「涉黃」被封重災區，有網友反映，一名婦產科護理學教師透過聊天應用QQ在線授課，但僅過了幾秒鐘就遭到封號，她隨後在微信上表示，「估計是提到了外生殖器解剖。」

這名護理學教師還說：「我一個教婦產科的，你讓我講啥？估計我所有的專業名詞都涉黃。」相似的經歷還發生在正學習泌尿系統相關內容的學生身上，學生指出，「正上著課就被停了」。

還有網友表示，在學習高中生物學胚胎時，老師發的文件全是問號，而且打不開，網友猜測是因為那節課講了動物取精細胞的三個方法。

政治、歷史教師也更容易被封鎖，據南華早報報導，在河南中部一所中學教歷史的王老師表示，包括試卷在內的教學材料，疑似因為包含政治敏感詞，無法透過社交軟體發送給學生們。

王老師說：「這個學期我們學中國古代政治制度史，必須使用『獨裁』、『君主制』和『官僚主義』等詞語，可能因為這個原因無法發送。」