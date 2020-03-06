快訊

劉真驚傳凌晨過世 北榮「嚴正駁斥」

普通病房爆滿！南韓大邱的病床救命危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
圖/BBC中文網
圖/BBC中文網

新冠肺炎疫情肆虐，大陸各級學校均停課，為做到停課不停學，老師和學生將課堂轉移到線上，但在線上教學的過程中，屢屢發生教師說出敏感詞，或發布敏感圖片導致直播間被封的奇事，其中又以生物或政治課程最容易被封鎖，令人哭笑不得。

BBC中文網報導，在大陸網路直播間，被視為是色情、暴力、政治敏感及歪曲歷史的內容，都可能遭到處罰，這種審查通常由官方與網路公司的合作來進行。

在微博上，「醫學生上網課有多難」成為熱門話題，閲讀量接近1億，許多網友留言他們的無奈經歷。

21歲的夏上樂在江蘇一所大學就讀護理專業，她表示不久前老師因為在上課時發布了一張外科感染的效果圖而被封鎖，還有一次，老師放了一個做胃鏡的影片，結果還沒放幾秒鐘就被停止了，老師只能把文件發到群組裡讓大家自己看。

除了外科方面的例子之外，涉及生物、生理的教學內容更是「涉黃」被封重災區，有網友反映，一名婦產科護理學教師透過聊天應用QQ在線授課，但僅過了幾秒鐘就遭到封號，她隨後在微信上表示，「估計是提到了外生殖器解剖。」

這名護理學教師還說：「我一個教婦產科的，你讓我講啥？估計我所有的專業名詞都涉黃。」相似的經歷還發生在正學習泌尿系統相關內容的學生身上，學生指出，「正上著課就被停了」。

還有網友表示，在學習高中生物學胚胎時，老師發的文件全是問號，而且打不開，網友猜測是因為那節課講了動物取精細胞的三個方法。

政治、歷史教師也更容易被封鎖，據南華早報報導，在河南中部一所中學教歷史的王老師表示，包括試卷在內的教學材料，疑似因為包含政治敏感詞，無法透過社交軟體發送給學生們。

王老師說：「這個學期我們學中國古代政治制度史，必須使用『獨裁』、『君主制』和『官僚主義』等詞語，可能因為這個原因無法發送。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

醫院防疫資源普遍沒到位 美護理人員怕怕

防疫照顧假擴大 停課也可請

學校「抗疫」中…全球20國 近3億學生停課

美管制大陸駐美記者人數 中國記協：強烈譴責、反對

相關新聞

澳門人口持續增加 增至67.9萬人

澳門統計局今日公布2019年人口統計數字，截至去年底澳門總人口為67萬9600人，按年增加1萬2200人，澳門人口持續增...

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

美眾院聲援黎智英 陸外交部駐港公署：賊喊捉賊！

壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨前主席楊森與工黨副主席李卓人等三人2月底遭港警以非法集會為由拘捕，美國眾議院5日對此發表聲...

嚴禁吃出禍來 湖北全面禁食陸生野生動物

新冠肺炎疫情發源源頭被認為是食野味傳出，湖北今日公布一項決定，明確全省禁止食用所有陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的...

孫楊世錦賽2金 國際泳聯擬褫奪

中國游泳運動員孫楊因拒絕與藥檢人員合作，違反《世界反興奮劑條例》，稍早被國際體育仲裁法庭禁賽八年。國際泳聯（FINA）副主席鄧恩（Matt Dunn）透露，不排除會褫奪孫楊兩面在2019年世界錦標賽贏得的金牌。

驚蟄「打小人」 林鄭月娥、黎智英成目標

昨天是中國傳統24節氣的「驚蟄」，雖然疫情陰霾罩頂，香港市民驚蟄日「打小人」熱情不減。在「打小人」勝地鵝頸橋橋底人頭湧動，眾多戴口罩市民前來「打小人」，特首林鄭月娥和日前被拘捕的壹傳媒創辦人黎智英，都成為「被打」目標。

「忍者龜之父」陳大河 寓所昏迷不治

一名87歲姓陳姓老翁昨天中午12時23分被妻子發現於寓所內昏迷，救護車到場將他送院，惜最終不治。明報報導，死者為上市公司彩星集團創辦人陳大河，有「忍者龜之父」之稱，彩星集團亦曾產銷「阿森一族」、「魔雪奇緣」等著名系列的玩具。

大陸線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

新冠肺炎疫情肆虐，大陸各級學校均停課，為做到停課不停學，老師和學生將課堂轉移到線上，但在線上教學的過程中，屢屢發生教師說...

福斯主持人促為新冠肺炎疫情道歉 中國：荒謬可笑

美國福斯新聞電視台主持人華特斯2日在「第五」(The Five)脫口秀節目中稱，新冠病毒起源於中國，要中國人就疫情正式道歉。此話引發中國不滿，中國外交部發言人趙立堅認為，該主持人言論荒謬可笑，充分暴露出他對中國的傲慢、偏見和無知。

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

大陸國務院副總理孫春蘭昨日昨日赴武漢社區巡視疫情防控與民眾生活保障，網上傳出一段影片，孫春蘭視查時，許多居民在小區內高喊...

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

新冠肺炎疫情持續，大陸研究團隊發布首宗危重症患者的全肺活檢病理報告，發現病例全肺表面呈古銅色，部分出血壞死，主要存在於右...

美管制大陸駐美記者人數 中國記協：強烈譴責、反對

中美較勁延伸到媒體記者，針對美國國務院近來表示要對列管大陸的五家駐美媒體採員工數量限制措施，大陸官方認為這是變相驅逐駐美...

熱門新聞

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

14億人用台灣健保？ 人民日報：鬼扯！

美電視台主持人要中國就疫情道歉 陸外交部：荒謬可笑

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

車內用酒精噴壺消毒引爆炸 男右眼塌陷出血險失明

美通過台北法案 國台辦：民進黨挾洋自重加劇緊張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。