福斯主持人促為新冠肺炎疫情道歉 中國：荒謬可笑

美國福斯新聞電視台主持人華特斯2日在「第五」(The Five)脫口秀節目中稱，新冠病毒起源於中國，要中國人就疫情正式道歉。此話引發中國不滿，中國外交部發言人趙立堅認為，該主持人言論荒謬可笑，充分暴露出他對中國的傲慢、偏見和無知。

趙立堅稱，第一、疾病是人類的公敵，各國患病的人都是受害者，不知道道歉論從何說起，當前世界各國人民都在努力攜手共同抗擊新冠肺炎疫情，世界衛生組織多次表示，汙名化比病毒本身更危險，在這個時候個別人散布這種毫無邏輯的言論，居心何在？

第二、中國道歉論毫無根據也毫無道理，目前病毒源自何處尚無定論，無論病毒源自哪裡，中國與其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨阻擊疫情蔓延的挑戰。2009美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年導致至少1萬8449人死亡，誰要求美國道歉了嗎？

第三、中國抗疫體現一個負責任大國的應有擔當，在此次疫情防控中，中國力量、中國效率、中國速度受到了國際社會廣泛讚譽，為了世界各國人民的健康和安全，中國人民也付出了巨大犧牲，作出了重大貢獻，全球170多個國家領導人和40多個國際地區組織負責人向中國領導人來函來電、發表聲明，表示慰問支持，對中國抗疫舉措及其積極成效以及為阻止疫情蔓延，做出的巨大犧牲予以高度肯定。

另外，環球時報社論也嚴厲批評華特斯稱，看來就像是個「電視流氓」。

社論指出，華特斯將此疫情貼上中國文化和政治劣根的標籤，那麼在中國拉警報之後，依然沒能夠防止疫情擴散的國家，指責疫情反而讓他們暴露了「制度性缺陷」。

社評認為，新冠病毒存在於自然之中，它不認國家、種族，無論疫情在哪裡爆發，都是人類要共同應對的阻擊戰。只有狹隘的民族主義者，和懷有極端目的的人才會利用這場疫情發動針對一個特定國家的攻擊。