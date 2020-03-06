無視勞工沒口罩 外媒：中國硬拚復工

德國之聲報導，中國政府為了硬拚復工，不僅無視新冠肺炎疫情，甚至連勞工沒口罩也不管，原本時效只有3至4小時的醫療用口罩，官方卻改口可重複使用，中國的復工就是在這樣的環境下展開。

德國之聲（Deutsche Welle）中文網5日報導，官方發布的各地復工統計資料顯示，截至2月中下旬，浙江突破90%，江西、山東、江蘇、遼寧、廣東等地超過80%，福建、上海、貴州也有70%。

報導說，這一片欣欣向榮的復工潮榮景，符合中國國家主席習近平3月4日在中共中央政治局常務委員會的裁示，要根據2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情，分區分級推進復工復產。

不過，德國之聲說，官方數據漸顯樂觀的背後，暴露更多殘酷的現實和無奈，像是中國中西部省會城市的建築工程公司負責人楊先生說，「復工？口罩都沒有怎麼復工？」

報導指出，楊先生手下有1000多名建築工人，50多名管理人員，雖然動用私人關係籌集600個一次性醫用外科口罩，先讓30名管理人員復工。每人每天用一個口罩，只能支撐不到一個月。

報導說，中西部省會城市的一家國有銀行管理層，每人每週只配發兩個一次性醫用口罩，之前所謂這種口罩只能用3至4小時的說法已經徹底被推翻，官方如今改口「口罩可以重複多次使用」，就是在這樣的環境下，中國絕大部分地區展開復工的努力。

但是根據中國界面新聞報導，中國是世界最大的口罩生產和出口國，年產量占全球約50%。

中國急就章的復工也暴露市場供需的亂象。德國之聲引述陸媒報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）是首批復工的製造業廠商，雖然復工後已陸續完成交車，但不時有車主投訴。

此外，德國之聲指出，中國許多地區的經濟榮衰是以用電量衡量，但新加坡星展銀行（DBS）的資料顯示，中國最大的6座燃煤發電廠的煤炭消耗量，遠低於去年同期。

報導說，經濟重鎮如江蘇、浙江、山東省在內，只有約1/3的農民工復工，以出口經濟為導向的廣東省復工率更只有約45%，這與中國官方超過90%的復工數據南轅北轍。