快訊

公布不到30分鐘...澳籍接觸者擴大匡列 共103人居家隔離

NSO團員多為學校音樂教師 陳時中籲團員避免到校授課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞

新冠肺炎疫情持續，大陸研究團隊發布首宗危重症患者的全肺活檢病理報告，發現病例全肺表面呈古銅色，部分出血壞死，主要存在於右肺外緣。

澎湃新聞報導，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）、國家感染性疾病臨床醫學研究中心的研究團隊，日前在預印本網站Preprints更新發布「新型冠狀病毒肺炎危重症患者的臨床病理分析」，該研究尚未經同行評議。

研究對一名進行了肺移植手術的危重症新冠肺炎患者作全肺活檢，這名66歲患者，1月4日從武漢返回深圳，出現高燒和咳嗽症狀。除了8年高血壓病史外，沒有其他疾病，透過胸部X光檢查可見左右肺亮度增高、多發陰影，被診斷為新冠肺炎（危重型）和嚴重ARDS（急性呼吸窘迫綜合症），並呼吸衰竭，進行肺移植手術。

研究團隊對肺病理組織進行固定、脫水、石蠟包埋、組織切片、特殊組織化學染色等，結果顯示，該病例全肺表面呈古銅色，肉眼可見瀰漫性充血，多為點狀出血，部分出血壞死。

值得注意的是，出血壞死主要發生在肺右下葉、中葉和上葉的外邊緣，支氣管被黏液和出血滲出物覆蓋，肺切面有嚴重的充血和出血改變。

而組織病理學上，表現為大量的肺間質纖維化，伴部分透明變性，肺出血性梗死。小血管增生，血管壁增厚，管腔狹窄閉塞。炎症細胞間質浸潤，包括淋巴細胞、漿細胞和單核細胞。經Masson染色證實肺間質纖維化。未見其他細菌、真菌感染。

研究團隊指出，在SARS肺病理學方面，此前有課題組發現了局部出血壞死、肺泡炎和支氣管炎、肺泡上皮細胞脫屑等肺部病變。而在這項研究中，結果也顯示肺泡水腫伴出血、細支氣管炎、肺泡炎伴上皮細胞炎性損傷等肺部損害。而在顯微鏡下，研究團隊觀察到大量的肺間質纖維化、管壁增厚、管腔狹窄和閉塞發生較多。

研究團隊推測，這些主要的改變，或導致危重病人出現嚴重的呼吸衰竭。

另外，目前大體觀察發現出血性壞死主要存在於右肺外緣，這提示兩點：第一，這可能是重症患者死亡的主因；第二，新冠病毒的主要病變可能首先起源於此。

新冠肺炎 患者 支氣管

延伸閱讀

健保給付「1點1元」，如何拯救台灣醫療？

川普稱新冠肺炎恐衝擊美經濟 但自認防疫有功

武漢肺炎若院內感染 陳時中：封院可能性很小

否認受新冠肺炎影響 安倍：東奧如期舉辦

相關新聞

美眾院聲援黎智英 陸外交部駐港公署：賊喊捉賊！

壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨前主席楊森與工黨副主席李卓人等三人2月底遭港警以非法集會為由拘捕，美國眾議院5日對此發表聲...

嚴禁吃出禍來 湖北全面禁食陸生野生動物

新冠肺炎疫情發源源頭被認為是食野味傳出，湖北今日公布一項決定，明確全省禁止食用所有陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的...

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

大陸國務院副總理孫春蘭昨日昨日赴武漢社區巡視疫情防控與民眾生活保障，網上傳出一段影片，孫春蘭視查時，許多居民在小區內高喊...

美管制大陸駐美記者人數 中國記協：強烈譴責、反對

中美較勁延伸到媒體記者，針對美國國務院近來表示要對列管大陸的五家駐美媒體採員工數量限制措施，大陸官方認為這是變相驅逐駐美...

先救命後收費 新冠肺炎疫情促中國官方改革醫保

新冠肺炎疫情蔓延，凸顯中國醫療保險體系僵化難因應重大變故，因此中國國務院頒布「關於深化醫療保障制度改革的意見」，明訂先救命後收費等方針，以完善重大疫情醫療救治費用保障機制。

亂發抗疫補助 陝西一醫院正副院長雙雙免職

陝西省安康市一家醫院的高層，日前傳出不在抗疫前線工作，卻獲得補助的金額高於一線醫護人員，引發輿論關注，經過調查，安康市中...

哥幫你秒殺口罩！ 陸黃牛供應鏈就賣你搶購軟體

口罩、酒精、衛生紙…搶成全民運動，這些一件難求的物品，在有心人眼裡成了絕佳的理財產品。利用搶購軟體「秒殺」商品後，再加價出售。有人不只搶貨，還出售搶購軟體，甚至提供「代搶服務」，形成產業鏈，成了疫情催生的另類商機...

陸11歲男童被繼母切斷下體 雖縫合但成年恐不育

安徽阜陽日前發生一宗駭人聽聞的傷人案，一名11歲男童被繼母持水果刀活活切斷生殖器官。男童事後被送院治療，雖然醫生成功將生殖器官重新縫合，痊癒後不會影響小便，但由於血管神經非常幼細，恐怕會影響成年後的性功能，或不能生育。

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

禁賽8年「孫楊活該」？中國輿論的風向為何「覺醒」大反轉

「孫楊『暴力抗檢事件』，中國輿論的『拐點』終於來了？」中國游泳名將孫楊因為2018年的暴力抗檢事件，日前遭國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，不僅篤定錯過2020東京奧運，更等同宣告孫楊職業生涯「死刑」。雖然從事件引爆以來，中國社會與體壇輿論曾「無限期力挺孫楊」，並怒罵全世界都在汙衊、陷害中國的金牌英雄；但CAS判決出爐後，官方風向先是一陣尷尬低調，之後新聞更紛紛報導「孫楊保鑣錘砸樣本、孫楊撕毀檢測表」的「真相內幕」。原本一直「誤會」孫楊是因服藥爭議被告受罰的中國網友，也極為微妙且戲劇化地風向大變，群起批判孫楊「自作自受」，甚至回過頭來怒目譴責孫楊團隊「利用民族主義的愛國風向」，「當中國人全是傻子！」

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

新冠肺炎疫情持續，大陸研究團隊發布首宗危重症患者的全肺活檢病理報告，發現病例全肺表面呈古銅色，部分出血壞死，主要存在於右...

德陽三星堆博物館 線上開館

打開手機，「進入」博物館，體驗開館儀式。2月29日，在四川德陽，閉館改造後的三星堆博物館綜合館，以全新面貌通過「雲展廳」...

熱門新聞

美電視台主持人要中國就疫情道歉 陸外交部：荒謬可笑

車內用酒精噴壺消毒引爆炸 男右眼塌陷出血險失明

美通過台北法案 國台辦：民進黨挾洋自重加劇緊張

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

14億人用台灣健保？ 人民日報：鬼扯！

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。