「忍者龜之父」陳大河 寓所昏迷不治

一名87歲姓陳姓老翁昨天中午12時23分被妻子發現於寓所內昏迷，救護車到場將他送院，惜最終不治。明報報導，死者為上市公司彩星集團創辦人陳大河，有「忍者龜之父」之稱，彩星集團亦曾產銷「阿森一族」、「魔雪奇緣」等著名系列的玩具。

報導指出，陳大河作風低調，熱心公益，曾向本地大學捐款，於理大及城大有其冠名的教學樓，2009年獲城大頒授榮譽院士，被形容為「教育界黃大仙」。

香港01報導，陳大河1932年出於廣東省潮汕普寧一個商人家庭，其父開設建築材料批發店，長大後成立玩具廠，60年代在屯門創辦彩星玩具，80年代憑生產及售賣玩具「忍者龜」、「金剛」等發跡，從而成為香港玩具大王。

陳大河同時亦在美國加州設立貨倉，將業務拓展至加拿大，公司製造的玩具更曾在美國玩具市場中銷量第一。1984年，彩星集團於香港掛牌上市，成為首間在港上市的玩具製造商。

陳大河退休後將彩星集團交由兩個兒子陳俊懷及陳俊豪掌管，惟兩名兒子因公司股權問題而對簿公堂，陳俊懷後來自己開設投資及貿易公司，現時集團主席兼行政總裁為陳俊豪。