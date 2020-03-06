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驚蟄「打小人」 林鄭月娥、黎智英成目標

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電
雖然疫情陰霾壟罩，港人驚蟄日「打小人」熱情不減。(中通社)
雖然疫情陰霾壟罩，港人驚蟄日「打小人」熱情不減。(中通社)

昨天是中國傳統24節氣的「驚蟄」，雖然疫情陰霾罩頂，香港市民驚蟄日「打小人」熱情不減。在「打小人」勝地鵝頸橋橋底人頭湧動，眾多戴口罩市民前來「打小人」，特首林鄭月娥和日前被拘捕的壹傳媒創辦人黎智英，都成為「被打」目標。

香港01報導，跟往年有所不同的是，以往有不少遊客到來打小人，今年到現場光顧的絕大部分為香港人，許多人都對現屆政府不滿，特別是對林鄭月娥失去信心，希望她能夠早日下台，又說對日前「派錢」方案不為所動。

報導稱，陳小姐與家人一同前來打小人，她以往只祈求健康平安事事順利，她雖然疫情嚴重，但今年卻有一個明確目標，為現時香港的情況及以特首林鄭月娥為首的香港政府打小人，主要希望她能夠「憑良心做事，唔該佢真係離開，落台。」

近日不少公司安排職員「在家工作」，王小姐與女兒前來參與這項傳統活動，她這一年香港發生太多事，弄到民不聊生，林鄭處理得很不好，像在疫症初期堅持不封關，不為市民的防疫物品作打算，令港人進入「恐慌」，非常難忘。她續，林鄭與一眾司長表示願意捐出一個月薪金給公益金，看來有如為大眾所想，但王小姐表示此舉未必得到民心。

另有媒體報導，昨天有一批市民到銅鑼灣鵝頸橋打小人，對象包括黎智英、李卓人、前議員梁家傑、現任議員包括毛孟靜、郭家麒、楊岳橋及陳淑莊等七人。市民將黎智英等人的照片攤放在地上大力用腳踩，邊說「踩死漢奸！」

壹傳媒黎智英涉嫌在2017年恐嚇記者，以及與前立法會議員李卓人等涉嫌參與去年831的非法遊行，早前二人被警方拘捕及落案檢控相關控罪。

生意較去年減3成

香港經濟日報報導，雖然市民「打小人」熱情不減，但鵝頸橋下部分「小人婆」生意慘淡，部分較知名的小人婆生意較好，但放工時間亦只有10多人排隊，估計今年「小人婆」生意按年少三成。

香港 黎智英 林鄭月娥

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