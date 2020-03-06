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深圳躋身中國第4個綜合性國家科學中心

中央社 / 香港6日電

據報導，鄰近香港的深圳市已躋身成為中國第4個綜合性國家科學中心。

深圳特區報今天報導指出，中國科技部、發展改革委員會等國家5部委聯合印發的「加強『從0到1』基礎研究工作方案」的通知中明確提出：「北京懷柔、上海張江、合肥、深圳綜合性國家科學中心應加大基礎研究投入力度，加強基礎研究能力建設。」

報導稱，這是深圳綜合性國家科學中心首次寫入國家公開發布的文件，意味著深圳已經成為中國第4個綜合性國家科學中心。

據報導，在此之前，大陸僅有北京懷柔、上海張江、合肥等3個綜合性國家科學中心。

去年8月，「中共中央國務院關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」，首次提出「以深圳為主陣地建設綜合性國家科學中心，在粵港澳大灣區國際科技創新中心建設中發揮關鍵作用」。

報導稱，建設綜合性國家科學中心有助於彙聚世界一流科學家，突破一批重大科學難題和前沿科技瓶頸，顯著提升中國基礎研究水準，強化原始創新能力。

報導引述專家指出，美國近25年的經濟成長，50%以上歸功於以基礎研究為動力的研究和開發。

根據上述方案，中國國家科學中心的重要研究領域包括量子科學、腦科學、奈米科學、幹細胞、合成生物學、發育程式設計、全球變化及應對、蛋白質機器、大科學裝置前沿研究等。

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