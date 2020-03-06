深圳躋身中國第4個綜合性國家科學中心

「孫楊『暴力抗檢事件』，中國輿論的『拐點』終於來了？」中國游泳名將孫楊因為2018年的暴力抗檢事件，日前遭國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，不僅篤定錯過2020東京奧運，更等同宣告孫楊職業生涯「死刑」。雖然從事件引爆以來，中國社會與體壇輿論曾「無限期力挺孫楊」，並怒罵全世界都在汙衊、陷害中國的金牌英雄；但CAS判決出爐後，官方風向先是一陣尷尬低調，之後新聞更紛紛報導「孫楊保鑣錘砸樣本、孫楊撕毀檢測表」的「真相內幕」。原本一直「誤會」孫楊是因服藥爭議被告受罰的中國網友，也極為微妙且戲劇化地風向大變，群起批判孫楊「自作自受」，甚至回過頭來怒目譴責孫楊團隊「利用民族主義的愛國風向」，「當中國人全是傻子！」

2020-03-06 08:30