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先救命後收費 新冠肺炎疫情促中國官方改革醫保

中央社 / 台北6日電
圖為雷神山醫院的藝術長廊。新華社
圖為雷神山醫院的藝術長廊。新華社

新冠肺炎疫情蔓延，凸顯中國醫療保險體系僵化難因應重大變故，因此中國國務院頒布「關於深化醫療保障制度改革的意見」，明訂先救命後收費等方針，以完善重大疫情醫療救治費用保障機制。

根據中華人民共和國中央人民政府官網，關於深化醫療保障制度改革的意見指出，在突發疫情等緊急情況時，確保醫療機構先救治、後收費，更要健全重大疫情醫療救治醫保支付政策，完善異地就醫直接結算制度，確保患者不因費用問題影響就醫。

國務院規劃的醫保改革方向，另提出以線上就診的服務嘉惠更多民眾，並推廣按疾病診斷相關分組付費，推行按病種付費的多元複合式醫保支付方式，研議醫療服務與藥品分開支付的可行性。

有關治理藥品、高值醫用耗材價格太誇張，則將堅持招採合一、量價掛鉤，全面實行藥品、醫用耗材集中帶量採購，建立以市場為主導的藥品、醫用耗材價格形成機制，同時建立醫藥價格資訊、產業發展指數監測與披露機制。

替民眾把關荷包，將以零容忍的態度嚴厲打擊欺詐騙保行為，運用協議、行政、司法等手段，嚴肅追究欺詐騙保單位和個人責任，對涉嫌犯罪的依法追究刑事責任，堅決打擊欺詐騙保、危害參保群眾權益的行為。

疫情 詐騙 國務院

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