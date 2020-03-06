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陸11歲男童被繼母切斷下體 雖縫合但成年恐不育

香港01 / 葉琪／報導
男童的生殖器官被繼母切斷，雖然醫生成功將其重新縫合，但恐怕會影響成年後的性功能，或不能生育。（影片截圖）
男童的生殖器官被繼母切斷，雖然醫生成功將其重新縫合，但恐怕會影響成年後的性功能，或不能生育。（影片截圖）

安徽阜陽日前發生一宗駭人聽聞的傷人案，一名11歲男童被繼母持水果刀活活切斷生殖器官。男童事後被送院治療，雖然醫生成功將生殖器官重新縫合，痊癒後不會影響小便，但由於血管神經非常幼細，恐怕會影響成年後的性功能，或不能生育

據男童父親表示，事發周二（3日）下午，他外出後男童繼母闖進父子二人所居住的出租屋，並持水果刀將男童的生殖器官切斷。男童父親獲悉後立即報警求助，並將男童送到合肥市搶救。

另有大陸媒體引述安徽阜陽市委宣傳部的消息，涉事的繼母現已被警方扣查，但需要進一步認定其與男童的關係。對於男童的情況，主治醫生安徽醫科大學第一附屬醫院泌尿外科主任醫生張賢生坦言「沒見過那麼狠」，男童的生殖器被完全切斷，甚至包括睪丸。張賢生指，由於男童從阜陽轉院過來，治療時間已耽誤數小時，故手術後很難恢復正常性功能。

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文章授權轉載自《香港01》

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