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亂發抗疫補助 陝西一醫院正副院長雙雙免職

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
圖/陝西省安康市中心醫院官網
圖/陝西省安康市中心醫院官網

陝西省安康市一家醫院的高層，日前傳出不在抗疫前線工作，卻獲得補助的金額高於一線醫護人員，引發輿論關注，經過調查，安康市中心醫院院長和副院長因處理補助時，對發放範圍、時限和標準未嚴格把關，已雙雙免職。

大陸央視新聞報導，「院領導抗疫補助高於援鄂一線人員」的消息從網路上傳出後，該市市委和政府立即成立核查組進駐市中心醫院。

經核查，市中心醫院在落實新冠肺炎一線疫情防控人員臨時性工作補助政策時，主要領導、分管領導未嚴格按照文件規定執行，對專家組中的院領導簡單按全勤計算，其他人員按出勤計算，導致政策執行中出現偏差。

依據「監察法」「事業單位工作人員處分暫行規定」等規定，在事件中負有主要領導責任的陳文乾、董根文因予以免職，並給予政務記過處分；對負有監管責任的市衞健委主任王龍軍則被予以誡勉；其他責任人員按照幹部管理權限交有關單位處理。

安康市委市政府還要求，市衞健委派駐工作組監督指導市中心醫院，嚴格按照疫情防控人員補助政策規定的標準和範圍，做好統計、審核、公示、上報、發放工作。同時，要求全市各醫療機構要舉一反三，引以為戒。

市中心醫院是安康市新冠肺炎確診患者唯一的集中救治定點醫院，1月20日，市衞健委組建了以該院專家為主的市醫療救治專家組，市中心醫院黨委書記、院長陳文乾為組長，及副院長董根文等為專家組成員。

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