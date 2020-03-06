按水生動物管理 甲魚將不列入禁食名單？

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

針對近日關於「甲魚到底能不能吃」的社會討論，大陸農業農村部就水生野生動物保護發布通知，提出中華鱉、烏龜等按照水生動物管理。這意味著甲魚將不被列入禁食名單。

中新社報導，近日，大陸十三屆全國人大常委會第十六次會議表決通過了「關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定」，確立了全面禁止食用野生動物的制度。但上述決定並未確定禁食野生動物具體名單，日前深圳公布的「深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）」將經人工繁育飼養的龜、甲魚等野生動物也列入禁食名單，引發社會和業界爭論。

大陸農業農村部4日發布進一步加強水生野生動物保護管理的通知，提出要協調好有關名錄的關係，明確水生野生動物的範圍。對列入大陸國家重點保護水生野生動物名錄、「『瀕危野生動植物種國際貿易公約』附錄水生動物物種核准為國家重點保護野生動物名錄」以及「人工繁育國家重點保護水生野生動物名錄」的物種，要嚴格按照要求進行管理，對凡是「野生動物保護法」要求禁止獵捕、交易、運輸、食用的，必須一律嚴格禁止。

對於列入「國家重點保護經濟水生動植物資源名錄」的物種和大陸農業農村部公告的水產新品種，要按照《漁業法》等法律法規嚴格管理。中華鱉、烏龜等列入上述水生動物相關名錄的兩棲爬行類動物，按照水生動物管理。這意味著甲魚將不被列入禁食名單。

通知要求，大陸各級主管部門要加大執法力度，堅決取締非法水生野生動物市場，嚴厲打擊水生野生動物非法捕撈販賣等行為。對於違反「野生動物保護法」非法獵捕、交易、運輸、食用水生野生動物的，要按照「決定」要求在現行法律規定基礎上加重處罰。要嚴把關水生野生動物行政許可審批，確保水生野生動物人工繁育等活動依法依規有序開展。

深圳 人大常委會

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