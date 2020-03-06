防疫應變 台師為閩生跨海上網課

「未見其人，先聞其聲。」人在台灣台中的廖文如，這周開始通過網絡課堂，給福建閩江學院學生上課。近年來，福建吸引了廖文如等一批台灣教師。受新冠肺炎疫情影響，這些台灣老師暫時無法返閩，他們透過網路跨越海峽給大陸學生上課。

新華社報導，「80後」的廖文如目前是閩江學院新華都商學院副教授。她通過網絡課堂講授的課程是「財務報表分析」，主要用語音搭配PPT展示。

第一次隔海上網課，廖文如先上網做測試，提前準備好課程任務和測驗題。但真正開始上課，還是「有點手忙腳亂」。她說，面對新學期40多個從未謀面的學生，沒法像現場教學那樣通過表情、動作隨時掌握課堂狀態。

不過，廖文如發覺線上互動也很有意思，比如，學生會即時反饋「老師聲音很好聽」，讓她感覺「被鼓勵到了」。

「現在我幾乎每天都掛在網上。」陽光學院兒童發展與教育學院院長林麗卿人在台灣新竹，也是第一次隔海給學生上網課，她是「邊學習邊摸索邊修正」。

林麗卿加入了幾個老師網絡群。兩岸教師的交流讓她受益匪淺。林麗卿講的課程是「創意與創新」。為上好網課，她「全家總動員」：兒子幫錄介紹短片，丈夫幫把畫面轉到電腦上錄PPT。

線上授課花的心思和時間比線下還多，但林麗卿覺得值得。到福州任教一年來，她和大陸學生互動不錯。「大陸發展很快，創造的經濟機會、學術機會非常多，對台灣老師來說是很好的就業選擇。」她說。

「2017年我剛來時，陽光學院只有四五位台灣老師，現在已增加到20多位。」來自台灣的陽光學院創新創業教育學院院長馬彥彬說，「越來越多台灣老師到福建發展，大家在這裡的時間越來越長，很願意扎根。」

今年春節，馬彥彬選擇在大陸過年，所以能如期在福州上班。作為院長，他負責院裡20多個班級的網課教學計畫和教學質量管控。他說，學院早早給包括3位台灣老師在內的10多位老師做線上培訓。2月17日正式上網課以來，大家覺得漸入佳境，「有的老師開玩笑說自己有望成為網紅」。