快訊

澳新冠肺炎音樂家曾在台開記者會 記者也成密切接觸者

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

中國專家：4月底湖北以外可摘口罩正常生活

中央社 / 台北5日電

中共中央指導組專家組成員、學者張伯禮分析疫情資料，認為武漢市有望到3月底基本沒有新增確診的武漢肺炎病例；他並估計到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢復正常生活。

人民日報app在3日採訪了中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮，談接下來2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的疫情走勢。

張伯禮從1月27日進入武漢，他分析疫情演變資料後表示，目前來看，全國除湖北以外其他地區，2月底新增病例基本「清零」；湖北省除武漢市以外其他地區，3月中旬估計能基本清零；武漢市有希望到3月底實現基本清零。

帶他也說，「清零」不是絕對，偶爾還是會出現幾個新增病例，但這是疫情整體發展的趨勢。

根據中國國家衛健委資料，3月4日，31個省市區武漢肺炎新增確診病例139例，其中有131例在武漢；全國新增疑似病例143例。中國累計確診8萬409例，累計死亡病例3012例。

至於何時民眾才能摘除口罩過日子，張伯禮估計，4月底除了湖北以外，中國其他省市基本就可以摘口罩恢復正常生活生產秩序。湖北省特別是武漢市，可能要比全國晚1個月左右。

但是，他說自己不主張那麼著急摘口罩，「口罩還是慢一點摘比較好」。

張伯禮說，就算全國都沒有武漢肺炎新增確診病例了，少聚集、勤洗手、戴口罩的好習慣，也要保持一段時間。畢竟，現在國外疫情的形勢還是很嚴峻，要防範輸入性病例。

口罩 疫情 肺炎

延伸閱讀

新加坡7大感染群 新冠肺炎確診累計117人

武漢新增病例何時能清零？ 陸專家預估本月底

新冠肺炎全球延燒 各地湧現衛生紙口罩搶購亂象

陳其邁：與唐鳳討論口罩實名制2.0 思考如何取得更方便

相關新聞

賣水起家的農夫山泉 推出首款掛耳咖啡

繼現磨咖啡機、咖啡即飲產品後，靠賣水起家的農夫山泉，最近又推出了掛耳咖啡，目前產品已在天貓旗艦開售。

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

車內用酒精噴壺消毒引爆炸 男右眼塌陷出血險失明

近日受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人都會隨身攜帶酒精、乾洗手等消毒殺菌，不過大陸湖北省一名男子日前使用75%酒精在自己的車內消毒，沒想到過程中加壓式的噴壺卻突然爆炸，巨大衝擊力造成男子右眼眼球塌陷大量出血。

「疫」外收穫！逾30殺人逃犯落網 最久躲37年

中國防堵新冠肺炎疫情加強「不漏一人」的逐戶排查，不僅防疫見成效，也獲得其他的「疫」外收穫。包括江浙、安徽、貴州、內蒙和新疆等地，都因此逮獲許多大案、要案的通緝「主角」，其中有不少是受不了排查又擔心染病，乾脆主動出面自首，犯罪類型從殺人犯、詐騙犯、搶劫犯、涉毒犯、盜竊犯、強暴犯都有，潛逃達37年的逃犯也回籠。

1根玉米賣10元…黑心商「頂格」被罰300萬

新冠肺炎疫情重災區武漢，生產經濟還未恢復，竟然有人哄抬食物價格，一個白蘿蔔賣8元（人民幣，下同，約1.1美元）、一個鮮玉米賣10元（約1.4美元）、一斤四季豆18元（約2.6美元），較其他公司出售的相同蔬菜貴六至七倍，大發災難財。湖北省武漢市市場監督管理局祭出行政處罰，對該公司處以「頂格」300萬元（約43萬美元）罰款。

海南鼓勵消費 市委書記帶頭購物

為了鼓勵民眾出門消費，海南儋州市委書記袁光平、市長鄒廣帶頭上街購物。1日下午，他們來到夏日國際商業廣場，袁光平點上一杯冷飲，與大家一同交流如何幫助中小企業度過難關。隨後在鼎尚時代廣場的扶貧農產品體驗館

沙漠蝗蟲入侵機率小 中國：秋行軍蟲屬重度態勢

中國農業農村部下午表示，沙漠蝗蟲有喜馬拉雅山脈阻隔，入侵中國機率很小，但是草地貪夜蛾（秋行軍蟲）確實已入侵，監測顯示今年...

李文亮劉智明被追授全國防疫先進稱號

中共國家衛生健康委、人力資源社會保障部、國家中醫藥管理局三部個部門，五日決定授予北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個...

禁食野生動物引反彈 中國官方緊急排除鱉與龜

中國宣布全面禁食野生動物後，引發龜鱉養殖業反彈。對此，中國農業農村部昨天緊急發出通知，將中華鱉（甲魚）與烏龜列入水生動物...

伊朗駐北京大使館微博發文求助 望大陸網友踴躍捐款

伊朗的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，當地至今累計確診病例已多達2922宗，死亡病例亦增至92宗。

浙江青田防新冠肺炎設獎勵制 舉報者給逾2000元

浙江青田縣約有10萬人在義大利工作，多從事餐飲服務業。近期，有千名華僑回中國，當地防疫壓力陡增。「青田發布」微信公號4日發布關於建立境外入青人員疫情防控首報獎勵制度的通知，若舉報屬實可獎勵500元人民幣(約72美元)

疫境多罪案 廣西男偷「公安廳」三個金字

疫情肆虐，大陸各地陸續發生多宗和疫情相關犯罪案。內蒙古一名被隔離男子逃出隔離區後因盜竊被捕；廣州一名女子潛入隔離病房偷竊...

熱門新聞

港媒：蘇貞昌激怒大陸 重傷兩岸

陸學者：蔡政府傷大陸民意 疫情過後兩岸進一步惡化

疫情重創兩岸關係 中共黨報連日發文批蔡政府

美通過台北法案 國台辦：民進黨挾洋自重加劇緊張

美電視台主持人要中國就疫情道歉 陸外交部：荒謬可笑

中國大陸首部口罩自助販賣機 每天賣800個還可量體溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。