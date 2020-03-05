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車內用酒精噴壺消毒引爆炸 男右眼塌陷出血險失明

聯合新聞網 / 綜合報導
男子使用75%酒精在自己的車內消毒，沒想到過程中加壓式的噴壺卻突然爆炸。圖擷自看看新聞
男子使用75%酒精在自己的車內消毒，沒想到過程中加壓式的噴壺卻突然爆炸。圖擷自看看新聞

近日受到新冠肺炎COVID-19）疫情影響，許多人都會隨身攜帶酒精、乾洗手等消毒殺菌，不過中國大陸湖北省一名男子日前使用75%酒精在自己的車內消毒，沒想到過程中加壓式的噴壺卻突然爆炸，巨大衝擊力造成男子右眼眼球塌陷大量出血。

根據「看看新聞」報導，案件發生在湖北武漢，一名胡姓男子在車內使用75%酒精幫車子消毒時，在沒有點火的情況下加壓式噴壺卻突然爆炸，噴壺在按壓的瞬間爆炸，巨大衝擊力直接傷到眼球，導致男子右眼血流不止。事後男子緊急送醫，歷經三個多小時的手術，右眼角膜傷口縫合了20針才穩固住視網膜。

根據報導，醫院院長朱炎華表示，男子眼球上有兩道很深的傷口，内部還有淤血，如果沒有即時動手術眼球可能不保，醫生也提到，男子在手術前的視力僅存光感，所幸術後逐漸恢復，現在已經能看得清自己的手指。

醫生表示，造成爆炸的原因可能是因為加壓式噴壺內的壓桿在反覆按壓的過程中產生靜電，導致噴壺內的酒精爆燃。醫生也提醒，疫情期間大家常用酒精消毒，但酒精如果在空氣中的濃度達到19%，或溫度高於22℃的情况下，即使沒有點火也有可能燃燒。

醫生也建議不要使用加壓式噴壺裝酒精，消毒時要遠離熱源、避免明火，消毒的方式只需要在手上噴灑少量的酒精就可以達到消毒的效果，沒有必要在空氣中大量噴灑。

巨大衝擊力造成男子右眼眼球塌陷大量出血，歷經三個多小時的手術，縫合了20針才穩固住視網膜。圖擷自看看新聞
巨大衝擊力造成男子右眼眼球塌陷大量出血，歷經三個多小時的手術，縫合了20針才穩固住視網膜。圖擷自看看新聞

酒精 爆炸 新冠肺炎 COVID-19

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