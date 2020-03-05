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發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

李文亮劉智明被追授全國防疫先進稱號

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
李文亮為武漢中心醫院眼科醫生，被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」。（新浪微博照片）
李文亮為武漢中心醫院眼科醫生，被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」。（新浪微博照片）

中共國家衛生健康委、人力資源社會保障部、國家中醫藥管理局三部個部門，五日決定授予北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個集體「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」稱號，授予丁新民等472位人士「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，追授徐輝、劉智明、李文亮、柳帆、彭銀華等34位人士「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。

據澎湃新聞，大陸官方本次的表彰對象分為三大類，首先是團體，授與了北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個集體「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」稱號；第二類為個人，授與丁新民等472人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。

第三類為疫情中過世者，追授李文亮、劉智明、夏思思等34人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，獲獎個人享受省部級表彰獎勵獲得者待遇。

其中，李文亮為武漢中心醫院眼科醫生，在官方尚未公開疫情前，就在醫師的群組中通知此事，但卻被警方以涉「散佈謠言」訓誡，在疫情大規模爆發後，被許多人稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」，但不久後也感染新冠肺炎過世，時年33歲。

劉智明為武漢武昌醫院院長，是首名感染新冠肺炎過世的醫院院長，時年50歲。

夏思思則為武漢蔡甸區人民醫院醫生，在一線接診病人時遭感染新冠肺炎過世，時年29歲。

李文亮醫師的去世，曾引發大陸民眾強烈的輿情反應。

武昌醫院院長劉智明，因染新冠肺炎病逝。是大陸首位因新冠肺炎感染去世的醫院院長。（新浪微博照片）
武昌醫院院長劉智明，因染新冠肺炎病逝。是大陸首位因新冠肺炎感染去世的醫院院長。（新浪微博照片）

新冠肺炎 疫情

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