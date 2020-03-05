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新冠肺炎增2確診！案39接觸者及菲國境外移入 累計44例

1根玉米賣10元…黑心商「頂格」被罰300萬

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

新冠肺炎疫情重災區武漢，生產經濟還未恢復，竟然有人哄抬食物價格，一個白蘿蔔賣8元（人民幣，下同，約1.1美元）、一個鮮玉米賣10元（約1.4美元）、一斤四季豆18元（約2.6美元），較其他公司出售的相同蔬菜貴六至七倍，大發災難財。湖北省武漢市市場監督管理局祭出行政處罰，對該公司處以「頂格」300萬元（約43萬美元）罰款。

人民日報報導，武漢土家二妹餐飲服務有限公司在電商平台上銷售蔬菜，訂單量計6630份。其中，網售番茄價格22元/公斤、四季豆價格36元/公斤、胡蘿蔔價格25元/公斤。武漢白沙洲農副產品大市場有限公司提供的同期上述蔬菜價格分別為：番茄7.5元/公斤、四季豆16元/公斤、胡蘿蔔4元/公斤。另查明，該公司還在其網上店鋪標明：茄子7元/個，鮮玉米10元/個，白蘿蔔6-8元/個。

市場監管局稱，這種銷售方式客觀上造成了消費者的恐慌情緒，推動了新冠肺炎疫情防控期間蔬菜價格過快上漲，情節極其嚴重，性質極其惡劣，影響極壞，且經市場監管部門約談和告誡仍拒不改正，遂依法作出上述決定。

新冠肺炎 疫情 菜價

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