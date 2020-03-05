「疫」外收穫！逾30殺人逃犯落網 最久躲37年
中國防堵新冠肺炎疫情加強「不漏一人」的逐戶排查，不僅防疫見成效，也獲得其他的「疫」外收穫。包括江浙、安徽、貴州、內蒙和新疆等地，都因此逮獲許多大案、要案的通緝「主角」，其中有不少是受不了排查又擔心染病，乾脆主動出面自首，犯罪類型從殺人犯、詐騙犯、搶劫犯、涉毒犯、盜竊犯、強暴犯都有，潛逃達37年的逃犯也回籠。
北京青年報報導，鄭州市公安局2月28日在轄區一小區門口防控時，看見一名中年男子想要出門購物，但掃碼時就是填不對信息，將男子帶回警局詳細核查，發現這名53歲的魯姓男子2004年因感情糾紛刺死前妻後，就開始長達16年的逃亡生涯。今年1月魯男到鄭州朋友家暫住，沒想到疫情一來，防控檢查嚴格，他想走也走不了，躲了40多天的他見疫情減緩，第一次下樓想逃走，沒想到就在小區門口被逮。
「我受不了啦……警察同志，我要自首！」廈門日報報導，2月中旬，46歲張姓男子背著他的被子和衣服，到廈門市公安局海滄分局刑偵大隊自首。他表示，他1995年夥同他人在貴州安順持火藥槍等搶劫被判刑9年，2000年服刑時脫逃，一逃就是20年，期間他在全國多地躲藏，靠打零工為生，但這回「他想開了」，因為防疫排查讓他無工可打、無房可租，也坐不了車，身上又沒錢，只好在小樹林、排洪溝、橋底下風餐露宿，連續一個月的忐忑不安後，他終於下決心去自首。
紅星新聞報導，根據統計，全國至少有超過30名「殺人犯」在疫情防控期間落網，潛逃時間最長的37年。另有13人選擇自首。為何在戰「疫」時期能抓獲這麼多逃犯？中國人民公安大學治安學院教授王太元表示，「形勢緊，科技強，更強是人防」是關鍵。
報導指出，因為防疫而逮捕的的嫌疑人中，不乏大案「要角」。例如28年前發生在南京醫學院的殺人案告破，逮獲麻姓嫌疑人；疫情發生一個月來，江蘇抓獲逃犯481名，浙江和安徽也各抓獲678人、452人，其中2人身負命案潛逃20年。
逃亡最久的是37年的刀姓男子。雲南省德宏州芒市邊境管理大隊表示，1983年8月18日，刀男與波男在自家農田埂上因放水田灌溉問題發生爭執，刀男用鋤頭打死波男後逃亡境外。37年後刀男回國，原以為不會有人再抓他，沒想到疫情防控期間讓62歲的他很快曝光被逮。
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