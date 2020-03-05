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禁食野生動物引反彈 中國官方緊急排除鱉與龜

中央社 / 台北5日電
大陸宣布全面禁食野生動物後，引發龜鱉養殖業反彈。日前，大陸農業農村部緊急發出通知，將中華鱉（甲魚）與烏龜列入水生動物管理，這也代表甲魚與烏龜今後在大陸還是可以養殖食用。龜示意圖與本案無關。圖／聯合報系資料照
大陸宣布全面禁食野生動物後，引發龜鱉養殖業反彈。日前，大陸農業農村部緊急發出通知，將中華鱉（甲魚）與烏龜列入水生動物管理，這也代表甲魚與烏龜今後在大陸還是可以養殖食用。龜示意圖與本案無關。圖／聯合報系資料照

中國宣布全面禁食野生動物後，引發龜鱉養殖業反彈。對此，中國農業農村部昨天緊急發出通知，將中華鱉（甲魚）與烏龜列入水生動物管理，這也代表甲魚與烏龜今後在大陸還是可以養殖食用。

中國官方認定武漢肺炎疫情起源於食用野生動物。中國13屆全國人民代表大會常務委員會2月24日表決通過一項決定，宣布將在「野生動物保護法」的基礎上，擴大法律調整範圍，確立「全面禁止食用野生動物」的制度。

深圳人大常委會官網隔天公告「深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）」，祭出最嚴「禁食令」，並在草案說明強調，經人工繁育、飼養的龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物，也具有不小的疫病傳播風險，無法保證食用的安全性，因此也將上述動物排除在可食用動物範圍之外。

但是官方這種慣常的「一刀切」政策，已嚴重衝擊相關水產的養殖業生計，尤其是龜、甲魚、牛蛙這類餐桌上常見的兩棲動物，是否也在禁止之列，引發爭議與反彈。

中國經營報報導，近日，廣東省龜鱉養殖行業協會、湖南省龜鱉產業協會、杭州市龜鱉行業協會等行業協會在網上發文呼籲，懇請深圳市人大常委會法工委等部門三思，勿將龜鱉列入禁食行列。

農業農村部主管的中國水產雜誌社微信公眾號「中國水產」3日也發文指出，2018年大陸中華鱉養殖產量31.9萬噸，產值逾人民幣300億元，從業人員幾十萬。中華鱉養殖產業鏈上游有苗種、飼料，下游有流通、加工、餐飲，帶來的產業鏈總產值達數千億元，全國20幾個省份都有養殖。

文章強調，據文物考究，中國人工養殖食用龜鱉已有7000餘年的歷史。根據目前龜鱉類流行病調查結果來看，沒有從龜鱉類動物體內分離到冠狀病毒的報導，更沒有發現龜鱉類水產動物與冠狀病毒有任何直接聯繫；也沒有任何實驗可以證明，冠狀病毒可從龜鱉類回傳至哺乳動物。

對此，中國農業農村部4日緊急發出「農業農村部關於貫徹落實全國人大常委會革除濫食野生動物決定的通知」，將中華鱉、烏龜等列入水生動物相關名錄的兩棲爬行類動物，按照水生動物管理。

按照中國官方的定義，水生動物不列入全面禁食野生動物的範圍內。

人大常委會 深圳 公眾號

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