伊朗駐北京大使館微博發文求助 望大陸網友踴躍捐款

伊朗的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，當地至今累計確診病例已多達2922宗，死亡病例亦增至92宗。

面對醫療物資短缺等問題，伊朗駐北京大使館4日就在官方微博上發文求助，並稱「我們將珍惜中國朋友的每一分善意，追蹤每一筆善款的流向」。

伊朗大使館表示，在伊朗竭盡全力抗擊疫情的關鍵時刻，「中國朋友的支持讓我們感受到了『雪中送炭』的情誼，看到了中國人『滴水之恩，湧泉相報』的品格」，再加上連日來已有大批中國大陸網友留言詢問捐贈渠道，「拳拳盛意讓我們銘感五內」，遂決定提供中國銀行總行名為「伊朗伊斯蘭駐華大使館」的帳號作為善款捐贈渠道，同時提供三個物資接收地址，分別是位於北京、上海及廣州的大使館及總領事館。

大使館又提到，伊朗現時急需醫用口罩、呼吸器、手術服、病毒檢測試劑、個人防護用品、防護面罩和防護服。

大批中國大陸網友見狀紛紛留言為伊朗打氣加油，同時又貼上收據，顯示已第一時間向大使館提供的帳號捐款。