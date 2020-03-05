浙江青田防新冠肺炎設獎勵制 舉報者給逾2000元

浙江青田縣約有10萬人在義大利工作，多從事餐飲服務業。近期，有千名華僑回中國，當地防疫壓力陡增。「青田發布」微信公號4日發布關於建立境外入青人員疫情防控首報獎勵制度的通知，若舉報屬實可獎勵(約2192新台幣)。

該通知由青田縣新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室於4日發布，通告各鄉鎮（街道）、各行政村（社區），為認真貫徹省、市、縣關於涉僑疫情防控工作精神，切實將境外入青人員疫情防控的各項舉措、各項工作抓實抓細，即日起建立境外入青人員疫情防控首報獎勵制度。

該通告內容列明，一、舉報範圍，凡未主動報備或未管控的境外入青人員。二、舉報途徑，舉報採取直接舉報和電話舉報等兩種方式，舉報人可直接向縣疫情防控工作指揮部及各鄉鎮（街道）工作人員直接舉報；舉報人也可以撥打電話，24小時專人受理。三、首報標準，舉報線索經查證屬實的，給予首報人500元/人的獎勵。多人聯名舉報的，按一人舉報線索獎勵。獎勵的發放由各鄉鎮（街道）統一負責發放，財政予以保障。

該通知即起執行，並要求舉報人舉報的線索信息應當客觀真實，受理舉報的部門應當對舉報人信息嚴格保密。洩露舉報人信息的，依法追究責任。

另據央視報導，青田新增七例新冠肺炎均為輸入病例，目前七人都在青田縣人民醫院隔離治療。