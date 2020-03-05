北京地壇醫院：新冠病毒會攻擊中樞神經系統

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸專家提醒，新冠病毒會攻擊中樞神經系統。（新華社）
大陸專家提醒，新冠病毒會攻擊中樞神經系統。（新華社）

北京傳染病指定醫院-地壇醫院4日報告新冠病毒攻擊中樞神經系統的病例，該院重症監護病房（ICU）主任劉景院稱，該患者出現意識障礙，他提醒要警惕新冠病毒感染可累及中樞神經系統，應及時進行腦脊液等相關檢查，並完善腦脊液SARS-CoV-2核酸及基因測序等工作。

此前針對SARS（沙士）、MERS（中東呼吸綜合徵）的研究也顯示，引發這兩種疾病的冠狀病毒同樣有引起中樞神經系統損傷的案例。

2月25日，56歲的新冠肺炎患者許某從地壇醫院康復出院。他是一名新冠肺炎危重型患者，合併腦炎。

據紅星新聞，許先生1月24日以新冠肺炎、危重型、呼吸衰竭收入院。接受治療96小時後（發病第14天），患者出現頜面及口角頻繁抽搐，伴持續呃逆，醫生查體發現頸抵抗陽性，雙側瞳孔等大等圓，對光反射遲鈍，四肢肌張力升高，雙側膝反射亢進，雙側巴氏征及踝陣攣陽性，頭顱CT顱內未見異常，測腦脊液壓力大於330mmH2O，腦脊液外觀無色清亮，生化檢測無異常。

北京地壇醫院重症醫學科、檢驗科及中國疾控中心傳染病所聯合工作組對采集的腦脊液標本進行宏基因組二代測序、鑒定可能的感染病原體過程中，排除了其他病原體，獲得了新冠病毒基因組序列。通過基因測序證實腦脊液中存在新冠病毒，臨床診斷病毒性腦炎。

隨後，醫護人員經過對其14天機械通氣和甘露醇控製顱壓、咪唑安定控製抽搐、丙種球蛋白及甲基強的鬆龍抗炎等針對病毒性腦炎的處理，觀察患者肺病影像學逐漸好轉，神經系統症狀消失。2月10日（起病第24天）在充分評估患者呼吸及神經功能後拔出氣管插管，給予鼻導管吸氧。2月18日（起病第32天）轉出重症監護室，到新冠確診病房繼續接受治療，最終在2月25日出院。

此前的研究表明，新冠肺炎患者可合併重度呼吸窘迫綜合征、心肌損害、凝血功能異常、腎臟損傷、肝臟損害等多臟器損害，尚未發現有中樞神經系統受累的報導，此病例報導在全球尚屬首例。

劉景院說，新型冠狀病毒肺炎已經成為一個全球公共衛生事件，危重型新型冠狀病毒感染患者的救治仍然是一個巨大挑戰，病毒對靶器官的直接損害以及因此而導致的全身炎症反應可能是SARS-CoV-2感染人體後主要的致病機制。

劉景院提醒抗疫救治一線中的醫護人員，在臨床觀察中，不乏有頸抵抗，病理征陽性，突發意識障礙甚至昏迷的病例存在，面對此類患者，需要警惕新冠病毒感染可累及中樞神經系統，及時進行腦脊液等相關檢查，並完善腦脊液SARS-CoV-2核酸及基因測序等工作，為更全面瞭解COVID-19做出探索，並積極處理相關神經系統併發症，從而降低危重病人的病死率。

新冠肺炎 COVID-19

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