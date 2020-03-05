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疫境多罪案 廣西男偷「公安廳」三個金字

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
以為是真黃金，一男子將廣西壯族自治區公安廳門前標誌上的「公安廳」三字撬下偷走，失風被逮。（新浪微博照片）
以為是真黃金，一男子將廣西壯族自治區公安廳門前標誌上的「公安廳」三字撬下偷走，失風被逮。（新浪微博照片）

疫情肆虐，大陸各地陸續發生多宗和疫情相關犯罪案。內蒙古一名被隔離男子逃出隔離區後因盜竊被捕；廣州一名女子潛入隔離病房偷竊手機，該女子被捕歸案後還需強制隔離。另外，廣西一名男子，以為疫情期間安保鬆懈，竟然在雨夜偷去公安廳門口的金色「公安廳」標誌，當場被捕。

據中新社報導，內蒙古呼倫貝爾市一名秦姓男子，二月初在當地被集中於一家賓館隔離。二月十二日凌晨，他從賓館三樓窗戶逃離隔離區，當日中午潛入一民居盜竊，共盜竊約一千七百元人民幣現金及一部手機。當地檢查院表示，秦某影響防疫工作，擾亂社會秩序，以涉嫌盜竊罪批准逮捕。

在廣州，亦有一名楊姓女子，於三月二日晚潛入該市第八醫院住院樓三樓的隔離病區，偷得一部手機後逃離醫院，當時病房內有一名確診新冠肺炎病人。警方接報後一度發出《緊急協查通告》查找這名女子的下落，前日於附近一廢棄工廠內找到該女子，立即用救護車將她送回醫院檢驗，初步驗查結果她沒有染病，但作為密切接觸者，需要在醫院強逼隔離觀察。

另外，廣西南寧市一名男子，前晚竟將當地廣西壯族自治區公安廳門前標誌上的「公安廳」三字撬下想偷走，當場被抓。協助抓捕的一名廣西市民在網路上表示，該男子稱以為標誌上的金色大字是用真黃金打造，而且當晚下着大雨，自己又戴了口罩，以為疫情期間安保鬆懈容易得手。但實際公安廳大門二十四小時都有哨兵站崗，崗哨就在現場幾米遠。　　

中共最高人民檢察院表示，新冠肺炎疫情發生以來，大陸全國檢察機關共介入偵查引導取證涉疫情刑事犯罪六千多件八千多人，一千五百多人涉案被起訴。

以為是真黃金，一男子將廣西壯族自治區公安廳門前標誌上的「公安廳」三字撬下偷走，失風被逮。（新浪微博照片）
以為是真黃金，一男子將廣西壯族自治區公安廳門前標誌上的「公安廳」三字撬下偷走，失風被逮。（新浪微博照片）

疫情 公安 內蒙古

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