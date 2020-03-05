疫境多罪案 廣西男偷「公安廳」三個金字

疫情肆虐，大陸各地陸續發生多宗和疫情相關犯罪案。內蒙古一名被隔離男子逃出隔離區後因盜竊被捕；廣州一名女子潛入隔離病房偷竊手機，該女子被捕歸案後還需強制隔離。另外，廣西一名男子，以為疫情期間安保鬆懈，竟然在雨夜偷去公安廳門口的金色「公安廳」標誌，當場被捕。

據中新社報導，內蒙古呼倫貝爾市一名秦姓男子，二月初在當地被集中於一家賓館隔離。二月十二日凌晨，他從賓館三樓窗戶逃離隔離區，當日中午潛入一民居盜竊，共盜竊約一千七百元人民幣現金及一部手機。當地檢查院表示，秦某影響防疫工作，擾亂社會秩序，以涉嫌盜竊罪批准逮捕。

在廣州，亦有一名楊姓女子，於三月二日晚潛入該市第八醫院住院樓三樓的隔離病區，偷得一部手機後逃離醫院，當時病房內有一名確診新冠肺炎病人。警方接報後一度發出《緊急協查通告》查找這名女子的下落，前日於附近一廢棄工廠內找到該女子，立即用救護車將她送回醫院檢驗，初步驗查結果她沒有染病，但作為密切接觸者，需要在醫院強逼隔離觀察。

另外，廣西南寧市一名男子，前晚竟將當地廣西壯族自治區公安廳門前標誌上的「公安廳」三字撬下想偷走，當場被抓。協助抓捕的一名廣西市民在網路上表示，該男子稱以為標誌上的金色大字是用真黃金打造，而且當晚下着大雨，自己又戴了口罩，以為疫情期間安保鬆懈容易得手。但實際公安廳大門二十四小時都有哨兵站崗，崗哨就在現場幾米遠。