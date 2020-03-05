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陸官方發通知：鱉、烏龜可供食用

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
飼養和食用甲魚已經歷史悠久。圖：漁行家線上
飼養和食用甲魚已經歷史悠久。圖：漁行家線上

中國大陸農業農村部發布通知明訂，中華鱉、烏龜等列入水生動物相關名錄的兩棲爬行類動物，按照水生動物管理。這意味，廣受矚目的甲魚能否食用的問題，官方給出了明確的答案：可以吃了。

第一財經報導，農業農村部主管的中國水產雜誌社官方微信號「中國水產」4日晚間披露進一步加強水生野生動物保護管理的通知。通知明訂，中華鱉、烏龜等列入上述水生動物相關名錄的兩棲爬行類動物，按照水生動物管理。

通知要求，加強水生野生動物標識管理，對於標識管理範圍內的，必須嚴格執行標識管理有關規定，未取得標識的一律不得進入市場。

甲魚學名叫作鱉，是常見的養殖龜種。甲魚還有一些地方種，其中以原產於長江水系洞庭湖、鄱陽湖流域的最為出名，即為中華鱉。

日前發布的《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）》的說明解釋稱，社會比較關注的經人工繁育、飼養的龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物，具有不小的疫病傳播風險，無法保證食用的安全性，為此將上述動物排除在可食用動物範圍之外。

多地龜鱉產業協會、養殖業者向大陸全國人大、地方政府和深圳市人大常委會遞交意見書，也有水產專家呼籲，慎重對待上千億產值、數百萬從業人員的龜鱉產業。

據初步統計，大陸全國每年商品甲魚產量約35萬噸，年產值達人民幣500至600億元，再加上苗種、銷售流通、加工、飼料等上下游產業鏈，年產值逾千億元，產業從業人員數百萬人。

廣東省龜鱉養殖行業協會前會長陳小石說，這麼多年來，中華鱉一直是水生動物產品來管理的，屬於經濟類的非保護水產品。

中國水產科學研究院水產病害重點研究領域首席科學家曾令兵在微信公號中國水產撰文表示，龜鱉等特色水產養殖業，已成為大陸水產養殖業的重要組成，是農村經濟社會發展與農民精準脫貧的重要關鍵，無數農民依靠特色水產養殖擺脫貧困走上富裕之路。

微信 農民

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